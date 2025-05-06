Собянин: Силы ПВО уничтожили пять летевших к Москве БПЛА

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Силы ПВО России отразили атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.Угрозы для критической инфраструктуры или жителей не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что власти Курской области организовали эвакуацию жителей приграничных населённых пунктов Глушковского района из-за участившихся атак FPV-дронов. По словам главы района Золотарева, за последние сутки дроны противника нанесли удары по гражданской инфраструктуре, что привело к разрушениям, гибели и ранениям людей. Посёлок Глушково расположен в 10 км от украинской границы.
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