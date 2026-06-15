Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по Украине

15 июня 2026, 17:55

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ задействовали весь спектр ракет для удара по Украине

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска минувшей ночью применили весь спектр ракет для удара по военным объектам Украины. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.





Утром 15 июня Минобороны России заявило о нанесении массированного удара по военным объектам в Киеве. По данным ведомства, ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а еще ударные беспилотники.



«С основной территории шли "герани", которые трудно сбивать. Естественно, был задействован весь спектр ракет: крылатых и баллистических, воздушных, морских и, соответственно, сухопутных. Судя по всему, били "Искандеры", стратегическая авиация, а также "Цирконы" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были и "Калибры"», — рассказал Дандыкин в разговоре с Life.ru.