Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по Украине
Военэксперт Дандыкин: ВС РФ задействовали весь спектр ракет для удара по Украине
Российские войска минувшей ночью применили весь спектр ракет для удара по военным объектам Украины. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.
Утром 15 июня Минобороны России заявило о нанесении массированного удара по военным объектам в Киеве. По данным ведомства, ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а еще ударные беспилотники.
«С основной территории шли "герани", которые трудно сбивать. Естественно, был задействован весь спектр ракет: крылатых и баллистических, воздушных, морских и, соответственно, сухопутных. Судя по всему, били "Искандеры", стратегическая авиация, а также "Цирконы" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были и "Калибры"», — рассказал Дандыкин в разговоре с Life.ru.
Он уточнил, что ВС РФ нанесли удары по оставшейся части военно-промышленного комплекса Украины, расположенных в разных областях, а также по ТЦК. Он пояснил, что такие действия особенно важны на фоне массовых протестов киевлян против «людоловов Зеленского» и незаконных методов мобилизации.