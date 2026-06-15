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Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по Украине

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ задействовали весь спектр ракет для удара по Украине
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска минувшей ночью применили весь спектр ракет для удара по военным объектам Украины. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.



Утром 15 июня Минобороны России заявило о нанесении массированного удара по военным объектам в Киеве. По данным ведомства, ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а еще ударные беспилотники.

«С основной территории шли "герани", которые трудно сбивать. Естественно, был задействован весь спектр ракет: крылатых и баллистических, воздушных, морских и, соответственно, сухопутных. Судя по всему, били "Искандеры", стратегическая авиация, а также "Цирконы" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были и "Калибры"», — рассказал Дандыкин в разговоре с Life.ru.

Он уточнил, что ВС РФ нанесли удары по оставшейся части военно-промышленного комплекса Украины, расположенных в разных областях, а также по ТЦК. Он пояснил, что такие действия особенно важны на фоне массовых протестов киевлян против «людоловов Зеленского» и незаконных методов мобилизации.

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Элина Позднякова

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