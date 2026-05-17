Собянин сообщил о последствиях атаки беспилотников на Москву

Собянин: 12 человек пострадали после атаки БПЛА на Москву
Вооруженные силы Украины в ночь на 17 мая организовали массированный налет БПЛА на Московский регион. О последствиях в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, из-за падения дрона возле одного из предприятий ранения получили 12 человек. Большинство пострадавших в момент удара находились возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
«Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», — написал Собянин.Средства ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. За последние сутки силы Минобороны РФ уничтожили или перехватили более 120 БПЛА, летевших на Москву, добавил мэр.
Ранее губернатор Подмосковья Андей Воробьев рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. Жертвами украинской агресиии стали три мирных жителя.