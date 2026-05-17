Собянин сообщил о последствиях атаки беспилотников на Москву

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Вооруженные силы Украины в ночь на 17 мая организовали массированный налет БПЛА на Московский регион. О последствиях в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, из-за падения дрона возле одного из предприятий ранения получили 12 человек. Большинство пострадавших в момент удара находились возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

«Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», — написал Собянин.
Средства ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. За последние сутки силы Минобороны РФ уничтожили или перехватили более 120 БПЛА, летевших на Москву, добавил мэр.

Ранее губернатор Подмосковья Андей Воробьев рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. Жертвами украинской агресиии стали три мирных жителя.
Александр Огарёв

