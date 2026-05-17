Собянин сообщил о последствиях атаки беспилотников на Москву

17 мая 2026, 06:32

Собянин: 12 человек пострадали после атаки БПЛА на Москву

Вооруженные силы Украины в ночь на 17 мая организовали массированный налет БПЛА на Московский регион. О последствиях в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин.





По его словам, из-за падения дрона возле одного из предприятий ранения получили 12 человек. Большинство пострадавших в момент удара находились возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).



«Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», — написал Собянин.