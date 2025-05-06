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Трамп заявил о готовности назвать виновных в подрыве «Северного потока»

Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Дональд Трамп заявил, что способен назвать виновных во взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без официального расследования. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, подчеркнув, что «многие люди знают, кто это сделал», передает РИА Новости.
Президент США напомнил, что ранее отрицал причастность России к инциденту, несмотря на скептицизм оппонентов.

«Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать (кто взорвал газопроводы) без того, чтобы тратить много денег на расследование», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Карелина, имеющая двойное гражданство РФ и США, была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии. Она обвинялась в государственной измене.

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Ограничения на полеты ввели в семи российских аэропортах
В аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и еще четырех ограничены полеты
06 мая 2025, 01:55

Фото: iStock/Sitikka

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Решение связано с обеспечением безопасности полётов гражданской авиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате пяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На места падения обломков прибыли экстренные службы.

Днем 5 мая сообщалось, что в Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области. Это связано с планами обеспечить лучшие переговорные позиции для Украины.

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Собянин: Силы ПВО уничтожили пять летевших к Москве БПЛА
06 мая 2025, 01:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО России отразили атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Угрозы для критической инфраструктуры или жителей не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что власти Курской области организовали эвакуацию жителей приграничных населённых пунктов Глушковского района из-за участившихся атак FPV-дронов. По словам главы района Золотарева, за последние сутки дроны противника нанесли удары по гражданской инфраструктуре, что привело к разрушениям, гибели и ранениям людей. Посёлок Глушково расположен в 10 км от украинской границы.

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#пво
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Выяснились подробности эвакуации жителей Курской области
Власти помогают в эвакуации жителям Глушковского района под Курском
06 мая 2025, 01:37

Фото: iStock/macky_ch

Власти Курской области организовали эвакуацию жителей приграничных населённых пунктов Глушковского района из-за участившихся атак FPV-дронов. Об этом сообщил глава района Павел Золотарев в Telegram-канале оперативного штаба региона, передает РИА Новости.
По словам Золотарева, за последние сутки дроны противника нанесли удары по гражданской инфраструктуре, что привело к разрушениям, гибели и ранениям людей. Посёлок Глушково расположен в 10 км от украинской границы.

«За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры. В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области», — сообщил он.
Сотрудники «Барс-Курска» и АНО «Патриот» и добровольцы, вызвавшиеся помочь, проводят подомовые обходы, чтобы убедить жителей Званого, Глушково и других сёл временно переехать в безопасные районы. Ранее часть эвакуированных уже самовольно возвращалась в свои дома, несмотря на риски.

Золотарев подчеркнул, что ситуация в приграничье находится под контролем ВС РФ, а власти готовы обеспечить всем необходимым желающих покинуть опасные территории.

«Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов!», — указал Золотарев.
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Над двумя российскими регионами сбили девять дронов ВСУ
Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили девять БПЛА ВСУ
05 мая 2025, 23:16

Фото: iStock/bbsferrari

Над Курской и Белгородской областями силами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников самолётного типа (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Воздушные цели были нейтрализованы в период с 20:30 до 21:00 мск. Пять дронов сбиты над Курской областью, четыре — над Белгородской. Инцидент не повлёк разрушений или жертв, так как все атаки своевременно пресечены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили пять дронов ВСУ в Калужской области. Также выяснилось, что в городе Белополье Сумской области поражено подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое получило боекомплекты и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

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Трамп впервые прокомментировал анонсированной Москвой перемирие в честь юбилея Победы

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#пво
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Трамп впервые прокомментировал анонсированной Москвой перемирие в честь юбилея Победы
Трамп высоко оценил анонсированное РФ перемирие в мае
05 мая 2025, 21:58

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Объявленное РФ перемирие в мае говорит о многом, особенно в контексте того, с чего пришлось начинать урегулирование конфликта на Украине, объявил президент США Дональд Трамп, сообщило агентство ТАСС.
Со слов лидера Соединенных Штатов Америки, обе стороны украинского конфликта нацелены на достижение его разрешения.

Напомним, ранее приздент Российской Федерации Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня — с 8 до 11 мая.

«Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим», — поделился своим мнением Дональд Трамп в разговоре с представителями СМИ в Белом доме.

Американский президент назвал такое действие главы российского государства «многим» и обратил внимание, что журналисты не знают, «с чего они начинали». Он напомнил, что его предшественник Джо Байден «три года не разговаривал с Путиным».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что после заключения сделки с США по редкоземельным металлам Владимир Зеленский купил продолжение боевых действий.

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