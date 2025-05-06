Трамп заявил о готовности назвать виновных в подрыве «Северного потока»

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Дональд Трамп заявил, что способен назвать виновных во взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без официального расследования. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, подчеркнув, что «многие люди знают, кто это сделал», передает РИА Новости.
Президент США напомнил, что ранее отрицал причастность России к инциденту, несмотря на скептицизм оппонентов.
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«Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать (кто взорвал газопроводы) без того, чтобы тратить много денег на расследование», — заявил Трамп.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Карелина, имеющая двойное гражданство РФ и США, была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии. Она обвинялась в государственной измене.
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Мария Моисеева