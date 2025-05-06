Ограничения на полеты ввели в семи российских аэропортах

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В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Решение связано с обеспечением безопасности полётов гражданской авиации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате пяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На места падения обломков прибыли экстренные службы.
Днем 5 мая сообщалось, что в Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области. Это связано с планами обеспечить лучшие переговорные позиции для Украины.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате пяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На места падения обломков прибыли экстренные службы.
Днем 5 мая сообщалось, что в Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области. Это связано с планами обеспечить лучшие переговорные позиции для Украины.
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Мария Моисеева