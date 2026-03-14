Освобождение Червоной Зари, продвижение под Харьковом и бои за Красный Лиман: последние новости СВО на 14 марта
Оперативная обстановка в зоне специальной военной операции остаётся динамичной. На ряде направлений подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и отразили контратаки противника. ВСУ несут потери в живой силе и технике, но не оставляют попытки сопротивления. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьЗа минувшие сутки на Сумском направлении отмечено расширение зоны контроля ВС РФ вдоль государственной границы. В Глуховском районе идет наращивание сил, передовые группы закрепляются на достигнутых рубежах у села Сопычь. Южнее линии Кондратовка — Юнаковка фиксируются тактические успехи, связанные с планомерным оттеснением формирований ВСУ с занимаемых позиций. Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Червоная Заря.
Противником предприняты попытки контратак в сторону Варащино и вдоль балки у Яблоновки, которые успеха не имели. Высокая интенсивность боевых действий сохраняется в районах Бобылевки, Комаровки и Харьковки. Российская пехота удерживает инициативу, пресекая любые попытки врага изменить текущую обстановку в свою пользу.
Харьковская областьНа Харьковском направлении российские подразделения ведут активное давление на оборонительные порядки ВСУ. Штурмовые группы развивают продвижение в сторону Верхней Писаревки и Избицкого. В районе Волчанских Хуторов отражена атака противника, инициатива в позиционных столкновениях удержана. Расчеты ударных беспилотников и армейская авиация ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике в районах Весёлого, Верхнего Салтова, Варваровки, Нестерного и Приколотного. В Чугуеве уничтожен пункт временной дислокации и склад вооружений 144-й отдельной мотопехотной бригады.
На Волчанском направлении при отражении контратаки ВСУ заняты новые позиции, глубина продвижения составила до 200 метров у села Волчанские Хутора. Южнее Графского две штурмовые группы подразделения «Кракен» уничтожены в ходе комплексного огневого воздействия. На Липцовском направлении подразделения российские военные продвинулись до 300 метров в лесных массивах. Расчеты тяжелых огнеметных систем ликвидировали скопление личного состава 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ в лесополосе у Весёлого.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении основные боестолкновения сторон сосредоточены в районе Красного Лимана. Значительная часть городской застройки перешла в «серую зону», где ведутся интенсивные бои с переменным контролем над позициями. На северном фланге, в окрестностях Дробышево, Святогорска и Коровьего Яра, фиксируется сохранение ВС РФ ранее достигнутых рубежей, линия соприкосновения без значительных подвижек. Южнее Александровки российские военные улучшили тактическое положение. Наступление развивается в условиях активного огневого воздействия со стороны противника. Штурмовые группы закрепляются на достигнутых рубежах, расширяя зону контроля.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении российскими войсками вскрыты перемещения резервов противника. По выявленным целям в районах Любицкого, Воздвижевки и Гуляйполя нанесены упреждающие удары авиацией и артиллерией. Ожесточенные столкновения продолжаются на подступах к Верхней Терсе и Рождественскому.
Попытка прорыва позиций на северном фланге, в направлении Отрадного и Новоалександровки, завершилась для ВСУ уничтожением атакующих групп. Южнее линии Покровское — Ореховск ведется планомерная зачистка опорных пунктов в «серой зоне». Комплексные удары по путям снабжения и местам сосредоточения личного состава противника сорвали планы по переброске подкреплений и ротации войск на данном участке.