Собянин: средства ПВО сбили вражеский БПЛА, атаковавший Москву
Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили вражеский беспилотник, который атаковал Москву. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — передает глава столицы в своем telegram-канале.
На фоне этого издание Shot сообщило, что очевидцы услышали взрывы в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
На данный момент в столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как отметили в Росавиации, это сделано для обеспечения безопасности полетов.