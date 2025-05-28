Собянин: уничтожено еще два БПЛА, атаковавших Москву
Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два вражеских беспилотника, атаковавших Москву. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.
«Уничтожено ещё два вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — передает Собянин в своем telegram-канале.
На данный момент средства ПВО уже уничтожили 26 беспилотников, которые атаковали российскую столицу. Первые сообщение о налете БПЛА появилось в 0:29 по местному времени.
При этом известно об ударе украинского дрона по московскому Троицку. На месте происшествия раздался сильный взрыв. Жителям на улице пришлось укрываться под ближайшими деревьями.