На юго-западе Москвы раздались громкие взрывы из-за работы ПВО
В районе станций «Тропарево» и «Юго-Западная» в Москве раздались сильные взрывы из-за работы ПВО. Об этом сообщает Baza.
«Жители Москвы сообщают о звуках работы ПВО в районе метро Юго-Западная/Тропарево», — передает telegram-канал.
Отмечается, что информация о случившемся уточняется.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех вражеских беспилотников, которые пытались атаковать Московский регион. Дроны были ликвидированы средствами ПВО Минобороны РФ.
К тому же в ночь на 29 мая украинские БПЛА атаковали город Елец в Липецкой области. Там раздалось несколько взрывов и наблюдались яркие вспышки в небе.