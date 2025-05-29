На юго-западе Москвы раздались громкие взрывы из-за работы ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka

В районе станций «Тропарево» и «Юго-Западная» в Москве раздались сильные взрывы из-за работы ПВО. Об этом сообщает Baza.



«Жители Москвы сообщают о звуках работы ПВО в районе метро Юго-Западная/Тропарево», — передает telegram-канал.

Отмечается, что информация о случившемся уточняется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех вражеских беспилотников, которые пытались атаковать Московский регион. Дроны были ликвидированы средствами ПВО Минобороны РФ.

К тому же в ночь на 29 мая ​украинские БПЛА атаковали город Елец в Липецкой области. Там раздалось несколько взрывов и наблюдались яркие вспышки в небе.
Иван Мусатов

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