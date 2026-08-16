Собянин заявил о десятках сбитых БПЛА на подлете к Москве
В ночь на воскресенье система ПВО перехватила 28 беспилотников ВСУ, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, на местах падения обломков сейчас работают сотрудники экстренных и оперативных служб. В течение получаса градоначальник написал четыре сообщения об атаках БПЛА. Сначала на подлете к столице сбили семь дронов, потом еще пять, а затем еще дважды по восемь. Информация о пострадавших и повреждения инфраструктуры пока не поступала.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что состояние девятилетнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА в Шатуре, стабилизировали. Мальчика с тяжелыми травмами лица и руки экстренно доставили в местную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Читайте также: