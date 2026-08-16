Собянин заявил о десятках сбитых БПЛА на подлете к Москве

16 августа 2026, 03:59

Собянин: силы ПВО сбили 28 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Фото: iStock/Terry Papoulias

В ночь на воскресенье система ПВО перехватила 28 беспилотников ВСУ, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.