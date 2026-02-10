10 февраля 2026, 05:03

РИА Новости: солдаты украинского Азова* покончили с собой под Константиновкой

Двое военнослужащих из запрещенного в России украинского батальона Азов* совершили самоубийство на константиновском направлении после массированного обстрела их позиций. Об этом РИА Новости сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Моздок».





Российские штурмовики вели огневое воздействие по опорному пункту, где располагался противник. Однако с тыла по тем же позициям стреляли и украинские формирования по неизвестным причинам.



«Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по "азовцам". Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату услышали: сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — рассказал собеседник агентства.