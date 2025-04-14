Украинская сторона атаковала Россию беспилотниками

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила над российскими регионами 52 украинских беспилотника. Об этом утром 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что 33 вражеских дрона ликвидировали в Брянской области, 10 — в Орловской. Ещё по три украинских БПЛА сбили в в Курской и Тульской областях, два — в Калужской и один — в Белгородской области.
Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью дроны ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Алексине Тульской области дронами-камикадзе типа «Лютый».
Читайте также:
Миляев: Тульская область атакована дронами ВСУ
Симоньян: удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курске
В небе над Курском взрывы из-за работы ПВО
Элина Позднякова