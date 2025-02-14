Сорвался полет госсекретаря США Рубио в Мюнхен, где планировалась встреча с РФ

Фото: iStock/rebius
Из-за технических неполадок сорвался перелет госсекретаря США Марка Рубио в Мюнхен, где должны были состоятся переговоры американской стороны с РФ. Об этом пишут в Daily Mail.
«Рейс, которым летит Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планируемой встрече представителей России и Штатов 14 февраля. Диалог должен был пройти на Мюнхенской конференции по безопасности. Отмечалось, что на данную встречу была приглашена и украинская сторона. Американский президент уточнил, что представители всех государств пока остаются неизвестными.
Читайте также:
Встреча представителей РФ и Украины пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии
Трамп высказался о возможных уступках России в процессе переговоров по Украине
Министр финансов США Бессент: Штаты хотят получить долю в экономике Украины
Иван Мусатов