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Сорвался полет госсекретаря США Рубио в Мюнхен, где планировалась встреча с РФ

Фото: iStock/rebius

Фото: iStock/rebius

Из-за технических неполадок сорвался перелет госсекретаря США Марка Рубио в Мюнхен, где должны были состоятся переговоры американской стороны с РФ. Об этом пишут в Daily Mail.


«Рейс, которым летит Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планируемой встрече представителей России и Штатов 14 февраля. Диалог должен был пройти на Мюнхенской конференции по безопасности. Отмечалось, что на данную встречу была приглашена и украинская сторона. Американский президент уточнил, что представители всех государств пока остаются неизвестными.

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В ночь на пятницу ВСУ попытались атаковать БПЛА Ростовскую область
14 февраля 2025, 06:28

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 14 февраля украинская армия попыталась атаковать беспилотником Ростовскую область. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. Атака беспилотника была предотвращена силами противовоздушной обороны ВС РФ.

Ранее «Радио 1» писало об уничтожении 16 дронов ВСУ расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панциря-С». Его командир Евгений Галкин был представлен к государственным наградам за мужество и проявленный героизм.

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Марочко: российские войска отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области
14 февраля 2025, 06:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российской армии удалось отбить все контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщают РИА Новости.
«За двое суток противник силами РТГр предпринял ряд штурмовых действий позиций ВС РФ в районах населенных пунктов Старица и Волчанск <...> Все атаки украинских боевиков были отбиты, прорыва нашей оборонительной линии не допущено», — поделился Марочко с агентством.

Данная информация бы представлена экспертом на основе разведданных и своих источников. К тому же Марочко уточнил, что украински войска в ходе контрнаступлений использовали артиллерию, беспилотники и пикапы.

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Трамп высказался о возможных уступках России в процессе переговоров по Украине
Трамп: пока рано обсуждать возможные уступки РФ на переговорах по Украине
14 февраля 2025, 05:31

Фото: iStock/sb2010

По мнению президента США Дональда Трампа, на данный момент рано обсуждать возможные уступки России в процессе мирных переговоров по украинскому вопросу. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
«Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что произойдет. Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет. Переговоры еще не начались», — поделился президент.

Суть вопроса заключалась в уступках РФ в случае того, если Украина откажется вступить в НАТО. В данном контексте Трамп заявил, что еще задолго до вступления президента РФ Владимира Путина на пост главы государства Россия выступала за невозможность членства Украины в альянсе. При этом последняя придерживалась этой позиции до недавних пор.

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Российский расчет «Панциря-С» уничтожил 16 беспилотников ВСУ в зоне СВО
14 февраля 2025, 05:18

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панциря-С» российской армии уничтожил 16 украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе движения поступила информация с вышестоящего командного пункта, что в нашей области замечен пролет беспилотников. В движении развернулись, отработали по четырем целям, после чего заняли точку и еще по восьми. Закончился боекомплект ракет. Дал команду на заряжание, дозарядили шесть ракет и отработали еще по четырем», — рассказал в опубликованном видеоролике ведомства командир расчета данного комплекса Евгений Галкин.

Как отметил военный, подобная успешная работа связана со слаженностью и опытом команды. В Минобороны уточнили, что Галкина за мужество и проявленный героизм представили к государственным наградам.

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Макрон призвал Европу послушать Трампа и взять ответственность за Украину
Макрон призвал Европу послушать Трампа и взять ответственность за Украину
14 февраля 2025, 05:02

Фото: iStock/artJazz

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу послушать слова главы США Дональда Трампа и взять ответственность за Украину. Об этом он заявил в своем интервью Financial times.
«Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать», — сказал французский лидер.

Также Макрон добавил, что его не удивили действия Трампа, при этом у Европы сейчас появляется возможность для маневра. К тому же президент отметил необходимость встряски для ЕС как снаружи, так и изнутри.

По мнению Макрона, сейчас Европа должна значительно нарастить объем вложений в оборону. Также ЕС необходимо поднять рост экономики и провести дерегуляцию и интеграцию всех ее отраслей.

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