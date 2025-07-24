Сотрудник РФС отправился на СВО добровольцем
Добровольцем на спецоперацию отправился сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Михаил Павлов. Об этом в соцсетях сообщил журналист Иван Карпов.
Уточняется, что Павлов — бывший офицер безопасности российской сборной по футболу и глава охранного агентства, которое долгие годы сотрудничало с Первой лигой (ранее Футбольная национальная лига).
Кроме того, мужчина — выпускник Высшего иркутского авиационного училища. Впоследствии он получил звания мастера спорта по тяжелой атлетике и капитана запаса ВС РФ.
Перед этим сообщалось, что украинская шпажистка Влада Харькова ушла с подиума из-за российского спортсмена Кирилла Бородачева. Свой поступок она объяснила «несгибаемостью украинцев».
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