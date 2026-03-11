Советник главы ДНР Захарченко: в Донецке любят и уважают Петербург
Советник руководителя ДНР Сергей Захарченко рассказал, что все без исключения жители Донбасса мечтают посетить Санкт-Петербург.
По его словам, Петербург насыщает своей культурой и историчностью. Захарченко добавил, что в Донецке очень многие любят и уважают Петербург и хотят оказаться в Северной столице.
«Нужно, чтобы люди из Донбасса видели другой мир, другую жизнь, а не только войну, видели что-то доброе и хорошее. У многих донецких ребят, когда они попадают в Петербург впервые, город вызывает настоящий культурный шок! Ведь большинство юных дончан как минимум половину своей жизни, а то и всю ее целиком провели в условиях войны», — сказал Захарченко «Петербургскому дневнику».
Он выразил надежду на то, что конфликт закончится в обозримом будущем победой России и дончане смогут приезжать в Петербург тогда, когда захотят.
В ДНР на сегодняшний день проживает порядка 2,9 млн человек. При этом 15-17% территории находится под контролем Украины. Петербургские специалисты помогли восстановить в Мариуполе 50 объектов с 2022 года.