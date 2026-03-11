Советник главы ДНР Захарченко: в Донецке любят и уважают Петербург

11 марта 2026, 15:23

Фото: iStock/Anna_Pakutina

Советник руководителя ДНР Сергей Захарченко рассказал, что все без исключения жители Донбасса мечтают посетить Санкт-Петербург.





По его словам, Петербург насыщает своей культурой и историчностью. Захарченко добавил, что в Донецке очень многие любят и уважают Петербург и хотят оказаться в Северной столице.





«Нужно, чтобы люди из Донбасса видели другой мир, другую жизнь, а не только войну, видели что-то доброе и хорошее. У многих донецких ребят, когда они попадают в Петербург впервые, город вызывает настоящий культурный шок! Ведь большинство юных дончан как минимум половину своей жизни, а то и всю ее целиком провели в условиях войны», — сказал Захарченко «Петербургскому дневнику».