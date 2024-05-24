Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага

Фото: istock / bpawesome
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак ВСУ с работой на врага. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
До этого глава республики Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска обстреляли Крым в ночь с четверга на пятницу. В Симферопольском районе погибли двое мирных жителей, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.
Как утруждает Крючков, в Крыму готовы оплатить билеты «самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий» и отвезти на похороны людей, погибших под Симферополем вследствие украинской атаки.
Ранее глава Крыма Аксёнов рассказал о попытках совершения четырёх покушений на него. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Раненый боец ВСУ пел гимн России, пока его нёс российский солдат
В ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта
Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России
«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал советник.
Как утруждает Крючков, в Крыму готовы оплатить билеты «самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий» и отвезти на похороны людей, погибших под Симферополем вследствие украинской атаки.
Ранее глава Крыма Аксёнов рассказал о попытках совершения четырёх покушений на него. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Раненый боец ВСУ пел гимн России, пока его нёс российский солдат
В ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта
Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России
Алина Юрчак