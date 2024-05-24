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Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага

Крючков приравнял публикации с прилетами ВСУ с работой на врага
24 мая 2024, 00:15
Фото: istock / bpawesome

Фото: istock / bpawesome

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак ВСУ с работой на врага. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
До этого глава республики Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска обстреляли Крым в ночь с четверга на пятницу. В Симферопольском районе погибли двое мирных жителей, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал советник.


Как утруждает Крючков, в Крыму готовы оплатить билеты «самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий» и отвезти на похороны людей, погибших под Симферополем вследствие украинской атаки.

Ранее глава Крыма Аксёнов рассказал о попытках совершения четырёх покушений на него. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#похороны
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#билеты
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#всу
Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым
Аксенов: в результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли два человека
23 мая 2024, 23:19

Фото: istock / Soumen Hazra

Двое мирных жителей погибли в Симферопольском районе Крыма в результате атаки украинских войск. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих», — написал Аксенов в Телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее было опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Раненый боец ВСУ пел гимн России, пока его нёс российский солдат
23 мая 2024, 21:01

Фото: iStock/zabelin

Телеканал «Звезда» показал кадры спасения российским солдатом раненного украинского бойца Сергея Цветкова под Авдеевкой.
Бойцы российского спецназа группировки войск «Центр» захватили опорный пункт ВСУ в лесополосе под Авдеевкой. В блиндаже военные обнаружили брошенного умирать своими же военнослужащего ВСУ. Один из российских штурмовиков взвалил украинского бойца к себе на плечи и понёс. В знак благодарности за спасение он всю дорогу исполнял гимн России.

Цветков рассказал, что командование просто бросило солдат на убой. Он заявил, что они не командиры, а «быдло какое-то».

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#вс рф
#всу
#авдеевка
#спасение
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Опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ
Появились кадры горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 бойцов ВСУ
23 мая 2024, 20:09

Фото: iStock/grafoto

Опубликованы кадры последствий российского удара по пункту дислокации украинских боевиков и наёмников из других государств в Львовской области Украины. Ролик размещён в Telegram-канале Dambiev.

На кадрах видны остатки палаток, горящие армейские двухъярусные кровати.

Отмечается, что видео было снято в конце марта текущего года на Яворовском полигоне в Львовской области Украины.

Тогда ударом российских войск было уничтожено 15 бронемашин, ликвидировано или ранено порядка сотни военных, находившихся в тот момент на полигоне. В их числе было как минимум три десятка наёмников из стран НАТО.

В марте 2022 года ВС РФ ​уже наносили удары по Яворовскому полигону. Тогда ​также пострадали военные из западных государств.

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#вс рф
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#всу
#украина
#военные
#наемники
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Раненый солдат ВСУ пел гимн РФ, пока российский боец нес его на плечах
Раненый солдат ВСУ пел гимн РФ, пока его нес российский военный
23 мая 2024, 19:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Раненый украинский солдат пел гимн РФ, пока его нес российский военный, сообщает телеканал «Звезда».
Российский военнослужащий из спецназа группировки «Центр» спас украинского солдата Сергея Цветкова под Авдеевкой. Бойцы ВС РФ захватили вражеский опорник в лесополосе. Там они нашли брошенного на смерть раненого военнослужащего ВСУ.

Один из наших штурмовиков положил солдата к себе на плечи и понес. Тот неожиданно начал напевать гимн России.

Позднее Цветков рассказал, что командиры ВСУ ведут себя «как быдло», а солдатами обращаются как со скотом.

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Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме
#всу
#вс рф
#спецоперация
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США намерены объявить о пакете помощи Украине на $275 млн и выделить РСЗО HIMARS
23 мая 2024, 19:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что в данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. По информации источников издания, дополнительно Вашингтон намерен поставить противотанковые системы Javelin и AT-4, мины, а также различные виды оружия.

Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.

Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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В ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта
ABC: в ВСУ допустили, что Киеву придется согласиться с потерей территорий
23 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/ffikretow

Украинские войска допустили, что Киеву придётся согласиться с потерей территорий для завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на командира 57-й бригады ВСУ полковника Александра Бакулина.
Он выразил мнение, что как и все подобные конфликты столкновение России и Украины завершится проведением мирных переговоров и последующим подписанием соглашения.

По сообщению телеканала, Бакулин, по всей видимости, готов признать необходимость территориальных уступок, как это сделала Финляндия в ходе конфликта с СССР. Хоть страна в то время и потеряла часть своих территорий, она по-прежнему существует как отдельное государство, а Россия никак не пытается помешать ей существованию. Он предположил, что с Украиной дела будут обстоять точно также.

Также полковник рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ стараются стабилизировать ситуацию на поле боя, но российские войска продолжают добиваться успехов в Харьковской области. В настоящее время ВСУ продолжают оставаться в сложном положении, поскольку конфликт идёт, а военная помощь от США так и не доходит до армии.

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#конфликт
#военная
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Пушков выступил с предупреждением в адрес США
Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме
23 мая 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
Пушков отметил, что Штаты ранее вступали в конфликты, начиная с отправки оружия и военных советников, в итоге все завершалось использованием регулярных войск. По мнению сенатора, несмотря на призывы к агрессивному вовлечению Вашингтона в противостояние на стороне Киева, на практике «теория победы» Запада отсутствует.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Белому дому необходимо пересмотреть свои приоритеты из-за конфликта на Украине. По его мнению, любое более значимое вмешательство США в это противостояние может завершиться вовлечением государства в войну с РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рф
#пушков
#украина
#спецоперация
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Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России
Военный эксперт Глазунов: Украине придется отступить из Харькова
23 мая 2024, 17:12

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов прокомментировал данные об уничтожении железнодорожного состава с военной техникой ВСУ под Харьковом. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, ВСУ, скорее всего, придется отступить из Харьковской области, иначе они рискуют потерять половину своей живой силы. Глазунов подчеркнул, что украинцам буквально нечем противостоять наступлению ВС России.

Он добавил, что уничтожение состава с техникой украинской армии является серьезным ударом для киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке.

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В МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ

Опубликованы кадры предположительного момента взрыва БПЛА над Нижнекамском
#кадры
#всу
#вс рф
#харьковская область
#спецоперация
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В МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ
23 мая 2024, 16:58

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 23 мая Запорожская атомная электростанция отключилась от основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ.
Отмечается, что ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи по причине короткого замыкания. В настоящее время станция полагается на последнюю резервную линию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС по-прежнему находится в ситуации опасности из-за украинского противостояния.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. По словам Рогова, обстрелы ведутся по указанию киевского режима.

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