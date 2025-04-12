Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину по модели послевоенного Берлина

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог сказал, что Украина может быть разделена по модели послевоенного Берлина в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявления политика.
По его версии, западные союзники — Великобритания и Франция — могли бы взять под контроль западные регионы Украины, а российские войска остаться на востоке. Между зонами, как отметил Келлог, можно разместить украинские силы и демилитаризованную полосу, что снизит риск эскалации с Москвой. Такой вариант «не будет провокационным» для РФ, считает политик.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.
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Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.
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Мария Моисеева