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Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину по модели послевоенного Берлина

Спецпосланник Келлог: Украину можно разделить на зоны как послевоенный Берлин
Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог сказал, что Украина может быть разделена по модели послевоенного Берлина в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявления политика.
По его версии, западные союзники — Великобритания и Франция — могли бы взять под контроль западные регионы Украины, а российские войска остаться на востоке. Между зонами, как отметил Келлог, можно разместить украинские силы и демилитаризованную полосу, что снизит риск эскалации с Москвой. Такой вариант ​«не будет провокационным» для РФ, считает политик.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.

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«Посмеялись от души»: Симоньян ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT
Симоньян: сотрудники RT от души посмеялись над санкциями Зеленского против СМИ РФ
12 апреля 2025, 00:46

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на санкции Украины против сотрудников огромного количества российских СМИ. Симоньян сказала, что коллеги «посмеялись от души».
«Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и «России сегодня». Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — написала она.
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Согласно указам, опубликованным на сайте президента Украины, в список попали 18 медиа и 71 физическое лицо РФ. В числе СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), а среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев.

Симоньян подчеркнула, что санкции направлены «против российских СМИ» желая не дать говорить тем, кто освещает настоящее положение вещей на Украине. Она передала Зеленскому ироничную благодарность за «блестящую» работу.

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Над двумя российскими регионами сбили 13 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ над Ростовской и Курской областями
11 апреля 2025, 23:44

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над Ростовской и Курской областями силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Перехват целей произошёл в период с 22:00 до 22:30 по московскому времени.
«Уничтожены 13 украинских беспилотников самолетного типа: девять БПЛА — над Ростовской областью и четыре — над Курской», — говорилось в сообщении.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.

Вечером 11 апреля стало известно, что ВС РФ начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, где засели боевики ВСУ. Он стал последним укрепрайоном украинских военных на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 военных Украины.

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Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
Уиткофф сообщил Трампу, что признание новых регионов РФ может прекратить огонь
11 апреля 2025, 21:56

Фото: iStock/sb2010

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи со спецпредставителем российского лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе назвал Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.

Ранее Уиткофф уже заявлял, что статус присоединившихся к России регионов остаётся одним из центральных вопросов в США. Он также указал на проведённые референдумы, которые показали, что подавляющее большинство местных жителей желают оставаться в составе РФ.

Отмечается, что послание об этой стратегии Уиткофф передал Трампу спустя менее чем 48 часов после ужина с Дмитриевым.

При этом другой спецпосланник Трампа Кит Келлог выступил против тезиса коллеги, отметив, что Украина не откажется от притязаний на эти четыре региона.

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Омбудсмен Фаевская будет вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья защищать их права
Фаевская будет вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья защищать их права
11 апреля 2025, 20:14

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата омбудсмена Подмосковья.
«Совместными усилиями с ассоциацией будем стараться повысить уровень защиты, восстановления прав и законных интересов участников спецоперации и членов их семей», – сказала Фаевская.
Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией о нарушениях прав участников СВО и их семей, предоставление помощи в защите этих прав, совместные мероприятия по повышению правовой грамотности и многое другое.

Жалобу в случае нарушения прав или обращение к Фаевской можно подать через МФЦ, с использованием формы «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья либо направить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

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Зеленский ввёл санкции против российских изданий Mash, SHOT, Super и Life
11 апреля 2025, 20:01

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ввёл санкции против российских СМИ, включая холдинг «Ньюс Медиа», в который входят Telegram-каналы SHOT и Mash, а также издания Super и Life.ru.
В своём Telegram-канале глава киевского режима объявил, что соответствующие указы уже представлены на сайте его Офиса.

В санкционный список в общей сложности вошли 71 физическое лицо и 18 медиа. Среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев. А помимо указанных СМИ под ограничения попали информагентство News Front и издание «Правда.ру».

Накануне экс-депутат Рады Владимир Олейник сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен наказать Зеленского в случае провала сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине.

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