Над двумя российскими регионами сбили 13 украинских БПЛА

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Над Ростовской и Курской областями силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Перехват целей произошёл в период с 22:00 до 22:30 по московскому времени.
«Уничтожены 13 украинских беспилотников самолетного типа: девять БПЛА — над Ростовской областью и четыре — над Курской», — говорилось в сообщении.Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.
Вечером 11 апреля стало известно, что ВС РФ начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, где засели боевики ВСУ. Он стал последним укрепрайоном украинских военных на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 военных Украины.
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