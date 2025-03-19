Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале издания «Новости.Live», передает РИА Новости.
«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал президент Украины.Ранее в марте Зеленский называл всех россиян «убийцами и врагами», но уверял, что это не отменяет стремления Киева к миру.
Также сообщалось, что утром 18 марта 2025 года, накануне запланированных переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим предпринял попытку прорыва в Белгородской области. Атака имела цель создать негативных фон вокруг переговоров Путина и Трампа и прекратилась лишь после 18:45 вечера.
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