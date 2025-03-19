Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский пожалел погибших на СВО россиян

Зеленский пожалел погибших на СВО россиян

Зеленский в интервью пожалел погибающих в ходе конфликта россиян
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале издания «Новости.Live», передает РИА Новости.
«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал президент Украины.
Ранее в марте Зеленский называл всех россиян «убийцами и врагами», но уверял, что это не отменяет стремления Киева к миру.

Также сообщалось, что утром 18 марта 2025 года, накануне запланированных переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим предпринял попытку прорыва в Белгородской области. Атака имела цель создать негативных фон вокруг переговоров Путина и Трампа и прекратилась лишь после 18:45 вечера.

Читайте также:

Зеленский пожаловался Макрону на условия РФ для прекращения огня

«Котлета по-киевски»: Медведев посмеялся над словами Зеленского об Украине в меню Путина

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 приводнился у берегов Флориды
#сша
#youtube
#люди
#владимир зеленский
#рф
#жертвы
«Котлета по-киевски»: Медведев посмеялся над словами Зеленского об Украине в меню Путина
Медведев: В столовой сидят только РФ и США, а Украина является основным блюдом
19 марта 2025, 02:08

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина оказалась «в меню» президента России Владимира Путина. Свою ироничную оценку Медведев опубликовал в социальной сети X.
Политик сравнил телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа с ресторанным меню, где «в столовой» присутствуют только Россия и Америка.

«В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — написал Медведев.
Ранее Зеленский, комментируя отсутствие Украины за столом переговоров, заявил, что его страна — «не салат и не компот в меню Путина». Это был ответ на слова военного аналитика Майкла Кларка, который в эфире Sky News отметил: «Если тебя нет за столом, ты в меню».

«Радио 1» также передавало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже ответила на данное заявление Зеленского: Украина, по ее мнению, действительно не является блюдом в меню, вместо этого ей стоит присвоить иной статус.

Читайте также:

«Бесспорный шаг вперед»: В Совфеде оценили переговоры Путина и Трампа

В Белоруссии завершили изготовление баз для комплексов «Орешник»

«Негативный фон»: ВСУ пытались прорваться на территорию РФ во время разговора Путина и Трампа
#сша
#россия
#франция
#дмитрий медведев
#украина
#великобритания
#блюда
#ес
#зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бред сумасшедшего»: Военэксперт оценил вероятность передачи Одессы России по указке Трампа
Военэксперт Храмчихин назвал информацию о передаче Одессы РФ бредом сумасшедшего
19 марта 2025, 01:28

Фото: iStock/V-art

Опасения украинской стороны и американской прессы о планах президента США Дональда Трампа передать Одессу в состав России похожи на бред сумасшедшего. В этом уверен независимый военный эксперт Александр Храмчихин.
Ранее газета New York Times написала, что Трамп собирается обсудить с Путиным возможные потери Украины. Издание сообщило, что в Киеве уже начали опасаться, что американский лидер отдаст Одессу России.

«Всю постановку вопроса с передачей Одессы России по указке Трампа нельзя назвать иначе, кроме как бредом сумасшедшего. Это может быть провокация демократов в США против Трампа и его переговоров с Владимиром Путиным», — заявил Храмчихин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Одесса не войдет в состав России, если ВС РФ не подойдут к городу. Военный эксперт также усомнился в том, что Владимир Зеленский может подчиниться Трампу и добровольно отдать Одессу Москве.

Храмчихин добавил, что Россия без Одессы и Николаева не пропадет, однако отметил, что лучше бы было, если эти территории все-таки перешли под контроль российской стороны. Однако это будет возможно исключительно военным путем, заключил эксперт.

Читайте также:

«Уже успех»: депутат оценил телефонный разговор Путина и Трампа

«Вкопаем в землю»: в ГД предупредили Киев о рисках нарушения условий перемирия

Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта
#сша
#россия
#эксперт
#контроль
#одесса
#нарушения
#депутат
#лидер
#владимир зеленский
#вс рф
#киев
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уже успех»: депутат оценил телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Шеремет назвал успехом восстановление диалога РФ и США
19 марта 2025, 01:12

Фото: iStock/vchal

Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном уже является успехом. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Начало диалога после столь длительного перерыва — это уже успех. А учитывая, что этот диалог был очень продолжительным и ни одна из сторон не вызвала раздражения и скуки у другой, говорит об обоюдной заинтересованности в его продолжении», — отметил Шеремет в беседе с NEWS.ru.

По его словам, этот разговор создает базу для нормализации и оздоровления отношений между РФ и США. Депутат подчеркнул, что глобальная безопасность основывается на доверии, которое может появиться только в диалоге и действиях, которые и определят характер оппонента.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами. Лидеры говорили более двух часов.

Читайте также:

«Вкопаем в землю»: в ГД предупредили Киев о рисках нарушения условий перемирия

«Бесспорный шаг вперед»: В Совфеде оценили переговоры Путина и Трампа

Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта
#сша
#владимир путин
#президент
#безопасность
#дональд трамп
#нарушения
#депутат
#лидер
#киев
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вкопаем в землю»: в ГД предупредили Киев о рисках нарушения условий перемирия
Депутат Колесник: Киев ждет наказание в случае нарушения перемирия
19 марта 2025, 01:02

Фото: iStock/Diy13

Украину ждет наказание, если она нарушит договоренности с Россией по приостановке ударов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Военные люди, когда договариваются, всегда держат слово. Раскатаем в блин. Мы люди военные, в блин раскатаем, если будет хоть одно нарушение. Потому что у нас люди многие волнуются, если они не будут соблюдать, думают, что Россия тогда будет делать. Да ничего мы не будем делать. Мы сделаем то, что должны сделать военные люди. Просто вкопаем в землю», — заявил Колесник в беседе с NEWS.ru.

Он также выразил мнение, что разговор Путина и Трампа прошел на «пять с плюсом», подчеркнув, что на сегодняшний день любой шаг, приближающий к миру, является хорошим событием.

По словам Колесника, обе стороны потеряли уже много людей, большинство из которых славянской национальности. Однако депутат предупредил, что в случае любого нарушения Киевом условий перемирия, Россия мгновенно предпримет все необходимые действия.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами.

Читайте также:

«Бесспорный шаг вперед»: В Совфеде оценили переговоры Путина и Трампа

Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта

Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня и дал команду бойцам
#сша
#россия
#военные
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#мнение
#нарушение
#нарушения
#депутат
#лидер
#люди
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не соврал»: Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Украина — не салат и не компот
Захарова: Киевский режим является тем, во что еда превращается после переваривания
19 марта 2025, 00:42

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина — «не салат и не компот в меню Путина». В своём Telegram-канале дипломат иронично согласилась, что на этот раз президент Уркины «не соврал».
«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не является блюдом, которое можно включить в «меню» российского президента, несмотря на «аппетиты» Путина.

18 марта Захарова также отметила, что странно было бы увидеть внучку нациста в должности председателя Генеральной ассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Подобное мнение она высказала, ссылаясь на планы ФРГ выдвинуть главу МИД Анналену Бербок на ответственный международный пост.

Читайте также:

«Негативный фон»: ВСУ пытались прорваться на территорию РФ во время разговора Путина и Трампа

«Бесспорный шаг вперед»: В Совфеде оценили переговоры Путина и Трампа

«Не показывал вида, что ему плохо»: критик Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове
#мид
#украина
#мария захарова
#telegram
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате