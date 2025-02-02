В центре Харькова пожар площадью в 2 тысячи квадратных метров после удара БПЛА

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На складах в центре Харькова начался пожар площадью в две тысячи квадратных метров после прилета российского беспилотника. Об этом пишут украинские СМИ.
«Пожар площадью около двух тысяч квадратных метров вспыхнул в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника. Горят склады и производственные помещения», — говорится в сообщении.
При этом в Харьковской области была объявлена воздушная тревога с 23:49 по московскому времени. Также сирена об опасности прозвучала еще в 9 регионах Украины в ночь на 2 февраля. В их число вошли Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская, Днепропетровская, Житомирская и Одесская области.
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