«Справляюсь с нервозностью»: Кузина Тодоренко шокировала публику новым бизнесом
Кузина Регины Тодоренко, Анна Ковляшенко, начала продавать фотографии в стиле ню. Об этом сообщает SHOT.
По информации издания, девушка работает с агентом и получает от 700 до 900 долларов за набор из 10 снимков. Сама Ковляшенко пояснила, что такая съёмка помогает ей справляться с нервозностью. Ранее она столкнулась с алкогольной зависимостью после расставания с парнем.
Сейчас Анна живёт в Одессе. После начала специальной военной операции она удалила из своих соцсетей все совместные фотографии с Региной Тодоренко. Помимо этого, она перевела все свои страницы на украинский язык и больше не публикует контент на русском.
