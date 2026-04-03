Средства ПВО за вечер уничтожили 40 украинских дронов над тремя регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали эти дроны в период с 16:00 до 20:00 мск над Белгородской и Брянской областями, а также Республикой Крым. Кроме того, утром в Министерстве обороны сообщили об уничтожении силами ПВО в период с 23:00 мск 2 апреля до 08:00 мск 3 апреля 192 украинских дронов над российскими регионами.
Таким образом, за указанные временные отрезки средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 232 беспилотных летательных аппарата. В Минобороны добавили, что дроны атаковали несколько регионов, российские военные продолжают нести дежурство в круглосуточном режиме.
В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 3 апреля.
