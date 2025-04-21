Срок объявленного Россией пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля

Фото: iStock/Diy1
Срок пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля, истек без продления. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин не отдавал команд по возобновлению режима прекращения огня.
Перемирие длилось 30 часов, в течение которых российские войска строго соблюдали приказ о прекращении боевых действий, оставаясь на занятых позициях. Минобороны РФ уточнило, что начальник Генштаба Валерий Герасимов лично контролировал выполнение распоряжений.
Однако сообщалось, что за это время ВСУ предприняли несколько атак в ДНР, применили БПЛА (не менее 900 ударов дронами) и обстреляли приграничные регионы России. Это привело к жертвам среди мирного населения.
Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном продлении перемирия, подтвердил, что такие планы отсутствуют. Это второе подобное перемирие за время СВО: первое, объявленное в 2023 году в честь Рождества, также было нарушено Украиной. Такое поступок Кремле назвали «циничным и необъяснимым шагом».
Читайте также:
Выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие
ВСУ семь раз обстреляли Горловку на фоне пасхального перемирия
Трамп: надеюсь, РФ и Украина заключат сделку уже на следующей неделе
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Однако сообщалось, что за это время ВСУ предприняли несколько атак в ДНР, применили БПЛА (не менее 900 ударов дронами) и обстреляли приграничные регионы России. Это привело к жертвам среди мирного населения.
Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном продлении перемирия, подтвердил, что такие планы отсутствуют. Это второе подобное перемирие за время СВО: первое, объявленное в 2023 году в честь Рождества, также было нарушено Украиной. Такое поступок Кремле назвали «циничным и необъяснимым шагом».
Читайте также:
Выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие
ВСУ семь раз обстреляли Горловку на фоне пасхального перемирия
Трамп: надеюсь, РФ и Украина заключат сделку уже на следующей неделе
Мария Моисеева