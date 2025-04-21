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Срок объявленного Россией пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля

Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Срок пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля, истек без продления. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин не отдавал команд по возобновлению режима прекращения огня.
Перемирие длилось 30 часов, в течение которых российские войска строго соблюдали приказ о прекращении боевых действий, оставаясь на занятых позициях. Минобороны РФ уточнило, что начальник Генштаба Валерий Герасимов лично контролировал выполнение распоряжений.

В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Однако сообщалось, что за это время ВСУ предприняли несколько атак в ДНР, применили БПЛА (не менее 900 ударов дронами) и обстреляли приграничные регионы России. Это привело к жертвам среди мирного населения.

Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном продлении перемирия, подтвердил, что такие планы отсутствуют. Это второе подобное перемирие за время СВО: первое, объявленное в 2023 году в честь Рождества, также было нарушено Украиной. Такое поступок Кремле назвали «циничным и необъяснимым шагом».

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#сво
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Трамп: надеюсь, РФ и Украина заключат сделку уже на следующей неделе
20 апреля 2025, 23:55

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной уже на следующей неделе. Об этом он сообщил 20 апреля в своем блоге.
«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на следующей неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал Трамп.
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Ранее Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским пасхальное перемирие.

«Оно (перемирие) киевским режимом во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала официальный представитель МИД.
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ВСУ семь раз обстреляли Горловку на фоне пасхального перемирия
20 апреля 2025, 22:41

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку на фоне объявленного пасхального перемирия. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).
Отмечается, что в 20:10 мск был зафиксирован обстрел из населённого пункта Дылеевка на Украине в сторону Горловки. Для ударов ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В общей сложности было выпущено четыре снаряда.

Ранее сообщалось, что с 6:30 утра 20 апреля украинские войска произвели шесть ударов, выпустив 20 снарядов. Также в 14:35 Горловка была атакована дроном-камикадзе. Помимо этого, были применены кассетные боеприпасы.

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Захарова: Украина нарушила пасхальное перемирие, применив HIMARS
20 апреля 2025, 22:18

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Украина нарушала пасхальное перемирие, использовав для ударов американские РСЗО HIMARS. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США, выразившего надежду на продление перемирия между Москвой и Киевом после Пасхи.
Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским перемирие.

Дипломат подчеркнула, что это была не случайность, а закономерность, поскольку во время моратория на удары по топливно-энергетическому комплексу ВСУ продолжали целенаправленно ударять именно по таким объектам на территории России. При этом, Владимир Зеленский, как и в нынешней ситуации, согласился соблюдать условия ограничений.

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#обстрел
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В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Песков: Путин не распоряжался о продлении пасхального перемирия
20 апреля 2025, 19:38

Фото: iStock/TomasSereda

Президент России Владимир Путин не давал поручения о продлении объявленного накануне пасхального перемирия в конфликте с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос, рассматривал ли Путин возможность продления пасхального перемирия, Песков подчеркнул, что пока иных команд не поступало.

Напомним, что 19 апреля Путин в ходе разговора в Кремле с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Вскоре на него отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что Киев готов действовать «зеркально» в этом вопросе. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – подчеркнул политик и предложил продлить перемирие до 30 дней.

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«Трусость и глупость»: позиция по СВО, работа таксистом и награда в Каннах. Как сейчас живет Константин Лавроненко
20 апреля 2025, 12:56

Константин Лавроненко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Константин Лавроненко — актёр театра и кино, получивший широкую известность благодаря роли Чекана, персонажа из телесериала «Ликвидация». Он является единственным российским актёром, ставшим обладателем приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Подробности о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Константин Николаевич Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону в обычной рабочей семье. С ранних лет мальчик стремился стать актёром, вдохновляясь творчеством Аркадия Райкина. С 14 лет он начал посещать занятия в драматическом кружке вместе со своей старшей сестрой.

Первые уроки актёрского мастерства он получил от Галины Ивановны Жигуновой, мамы известного актёра Сергея Жигунова, которая тогда руководила самодеятельным театром.

После школы юный Константин отправился поступать в Щукинское училище, но пройти отбор не получилось. После этого он вернулся в свой родной город и поступил в Ростовское училище искусств, где его сразу же зачислили на второй курс театрального факультета.

В 1979–1981 годах актёр проходил службу в армии. Талантливого юношу распределили в ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Два года службы не прошли даром: актёр смог попробовать себя в роли исполнителя песен и конферансье.

Сразу после армии Лавроненко снова решает штурмовать Москву, и на этот раз успешно: он становится студентом школы-студии МХАТ.

На пути к славе


Константин Лавроненко (Фото: скриншот к/ф «Однажды в Ростове»)

Дебют Лавроненко в кинематографе состоялся в 1984 году, в мелодраме «Ещё люблю, ещё надеюсь». Эта работа подарила актеру опыт, но не принесла славы. После режиссеры долгие годы не обращали внимания на талантливого артиста, мол, неподходящая фактура и внешность.

Все изменил фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». В 2003 году режиссер искал эффектного актера и вспомнил, что видел Лавроненко в «Сатириконе». Работа Константина в этой картине пришлась по душе не только широкой публике, но была высоко оценена на Каннском кинофестивале. Лавроненко был награждён за выдающееся исполнение мужской роли, став единственным представителем российского кинематографа, получившим эту награду.

Громко заявив о себе, актер начал активно сниматься, так появились всеми любимые сериалы «Изгнание» и «Исаев», а также более 60 ролей в других картинах.

3 апреля 2024 года указом Президента России Владимира Путина Константину Лавроненко было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

Личная жизнь


Константин Лавроненко стал одним из тех актеров, которые прошли жизненный путь с одной единственной женщиной. Ту самую артист встретил еще в театре «Сатирикон», они вместе играли в постановке. Лидия Петракова на момент знакомства с Константином уже состояла в браке, но вспыхнувшие чувства почти незамедлительно подтолкнули ее к разводу.

Лавроненко и Петракова поженились в 1987 году. Начало семейной жизни пришлось на трудный период в стране и в работе актеров. Денег за выступления почти не платили, муж начал работать больше, а результат оставался прежним. Доходило до того, что не хватало средств даже на еду. Супруги ругались на этой почве, Константин даже из дома один раз уходил, но все закончилось благополучно.

В 1990 году у них родилась дочь Ксения, а финансовое положение все еще оставляло желать лучшего. Глава семьи в поисках заработков бросал театр, подрабатывая то таксистом, то маркетологом или мерчендайзером. Впоследствии однокурсник помог ему получить должность заместителя директора ресторана. В семье наконец-то появились деньги, но Лавроненко не мог смириться с тем, что ему пришлось отказаться от своей актёрской карьеры.

«Во мне поселилась тоска. Душа моя была как выжженная пустыня, в которой лишь иногда знойный ветерок ворошил странные мысли: ну не может у меня так всё закончиться! Хотя поводов надеяться на творчество было негусто. Я постоянно ездил на какие-то кастинги в кино. Случалось, пробоваться приглашали, но не складывалось. Внешность моя считалась нефотогеничной, негодной для экрана, и я сам был абсолютно с этим согласен», — цитирует актера thevoicemag.ru.

К счастью, всё сложилось благополучно. Так или иначе, Лавроненко сохранил семью, пара вырастила замечательную дочку, да и талант актёра не остался незамеченным.

Актер о СВО


Константин Лавроненко (Фото: скриншот т/с «Инквизитор»)

Константин Лавроненко, как и многие российские деятели, поддержал начало спецоперации на Донбассе. По его мнению, во все времена в дружное время находились сильные люди, готовые бороться, и трусы.

«Это — трусость. Это — глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то боится за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей — за компанию, что так принято», — делился актер в программе «День Z».

Он считает, что уехавшие из России артисты испытывают некое «необъяснимое отторжение» к своей стране и тем, кто их любил.

«Среди «уехавших» и «возмущенных» есть талантливые люди, есть рок-музыканты, под песни которых я рос, пел сам под гитару, восхищался ими. Но одна их фраза или поступок перечеркивают всё. Они годами завоевывали сердца и души людей, а теперь оказывается: и эти ватники, и вся страна для них уже значения не имеют? Но кто они, кем бы они были, если бы не эти непонятные им люди, народ? Теперь получается: сами они ноль, пшик», — говорил Лавроненко в интервтю rg.ru.

15 января 2023 года Украина ввела санкции против актёра за его поддержку специальной военной операции.

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