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Трамп: надеюсь, РФ и Украина заключат сделку уже на следующей неделе

Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной уже на следующей неделе. Об этом он сообщил 20 апреля в своем блоге.
«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на следующей неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал Трамп.
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Ранее Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским пасхальное перемирие.

«Оно (перемирие) киевским режимом во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала официальный представитель МИД.
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ВСУ семь раз обстреляли Горловку на фоне пасхального перемирия
20 апреля 2025, 22:41

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку на фоне объявленного пасхального перемирия. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).
Отмечается, что в 20:10 мск был зафиксирован обстрел из населённого пункта Дылеевка на Украине в сторону Горловки. Для ударов ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В общей сложности было выпущено четыре снаряда.

Ранее сообщалось, что с 6:30 утра 20 апреля украинские войска произвели шесть ударов, выпустив 20 снарядов. Также в 14:35 Горловка была атакована дроном-камикадзе. Помимо этого, были применены кассетные боеприпасы.

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#всу
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Захарова: Украина нарушила пасхальное перемирие, применив HIMARS
20 апреля 2025, 22:18

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Украина нарушала пасхальное перемирие, использовав для ударов американские РСЗО HIMARS. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США, выразившего надежду на продление перемирия между Москвой и Киевом после Пасхи.
Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским перемирие.

Дипломат подчеркнула, что это была не случайность, а закономерность, поскольку во время моратория на удары по топливно-энергетическому комплексу ВСУ продолжали целенаправленно ударять именно по таким объектам на территории России. При этом, Владимир Зеленский, как и в нынешней ситуации, согласился соблюдать условия ограничений.

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В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Песков: Путин не распоряжался о продлении пасхального перемирия
20 апреля 2025, 19:38

Фото: iStock/TomasSereda

Президент России Владимир Путин не давал поручения о продлении объявленного накануне пасхального перемирия в конфликте с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос, рассматривал ли Путин возможность продления пасхального перемирия, Песков подчеркнул, что пока иных команд не поступало.

Напомним, что 19 апреля Путин в ходе разговора в Кремле с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Вскоре на него отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что Киев готов действовать «зеркально» в этом вопросе. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – подчеркнул политик и предложил продлить перемирие до 30 дней.

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«Трусость и глупость»: позиция по СВО, работа таксистом и награда в Каннах. Как сейчас живет Константин Лавроненко
20 апреля 2025, 12:56

Константин Лавроненко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Константин Лавроненко — актёр театра и кино, получивший широкую известность благодаря роли Чекана, персонажа из телесериала «Ликвидация». Он является единственным российским актёром, ставшим обладателем приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Подробности о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Константин Николаевич Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону в обычной рабочей семье. С ранних лет мальчик стремился стать актёром, вдохновляясь творчеством Аркадия Райкина. С 14 лет он начал посещать занятия в драматическом кружке вместе со своей старшей сестрой.

Первые уроки актёрского мастерства он получил от Галины Ивановны Жигуновой, мамы известного актёра Сергея Жигунова, которая тогда руководила самодеятельным театром.

После школы юный Константин отправился поступать в Щукинское училище, но пройти отбор не получилось. После этого он вернулся в свой родной город и поступил в Ростовское училище искусств, где его сразу же зачислили на второй курс театрального факультета.

В 1979–1981 годах актёр проходил службу в армии. Талантливого юношу распределили в ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Два года службы не прошли даром: актёр смог попробовать себя в роли исполнителя песен и конферансье.

Сразу после армии Лавроненко снова решает штурмовать Москву, и на этот раз успешно: он становится студентом школы-студии МХАТ.

На пути к славе


Константин Лавроненко (Фото: скриншот к/ф «Однажды в Ростове»)

Дебют Лавроненко в кинематографе состоялся в 1984 году, в мелодраме «Ещё люблю, ещё надеюсь». Эта работа подарила актеру опыт, но не принесла славы. После режиссеры долгие годы не обращали внимания на талантливого артиста, мол, неподходящая фактура и внешность.

Все изменил фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». В 2003 году режиссер искал эффектного актера и вспомнил, что видел Лавроненко в «Сатириконе». Работа Константина в этой картине пришлась по душе не только широкой публике, но была высоко оценена на Каннском кинофестивале. Лавроненко был награждён за выдающееся исполнение мужской роли, став единственным представителем российского кинематографа, получившим эту награду.

Громко заявив о себе, актер начал активно сниматься, так появились всеми любимые сериалы «Изгнание» и «Исаев», а также более 60 ролей в других картинах.

3 апреля 2024 года указом Президента России Владимира Путина Константину Лавроненко было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

Личная жизнь


Константин Лавроненко стал одним из тех актеров, которые прошли жизненный путь с одной единственной женщиной. Ту самую артист встретил еще в театре «Сатирикон», они вместе играли в постановке. Лидия Петракова на момент знакомства с Константином уже состояла в браке, но вспыхнувшие чувства почти незамедлительно подтолкнули ее к разводу.

Лавроненко и Петракова поженились в 1987 году. Начало семейной жизни пришлось на трудный период в стране и в работе актеров. Денег за выступления почти не платили, муж начал работать больше, а результат оставался прежним. Доходило до того, что не хватало средств даже на еду. Супруги ругались на этой почве, Константин даже из дома один раз уходил, но все закончилось благополучно.

В 1990 году у них родилась дочь Ксения, а финансовое положение все еще оставляло желать лучшего. Глава семьи в поисках заработков бросал театр, подрабатывая то таксистом, то маркетологом или мерчендайзером. Впоследствии однокурсник помог ему получить должность заместителя директора ресторана. В семье наконец-то появились деньги, но Лавроненко не мог смириться с тем, что ему пришлось отказаться от своей актёрской карьеры.

«Во мне поселилась тоска. Душа моя была как выжженная пустыня, в которой лишь иногда знойный ветерок ворошил странные мысли: ну не может у меня так всё закончиться! Хотя поводов надеяться на творчество было негусто. Я постоянно ездил на какие-то кастинги в кино. Случалось, пробоваться приглашали, но не складывалось. Внешность моя считалась нефотогеничной, негодной для экрана, и я сам был абсолютно с этим согласен», — цитирует актера thevoicemag.ru.

К счастью, всё сложилось благополучно. Так или иначе, Лавроненко сохранил семью, пара вырастила замечательную дочку, да и талант актёра не остался незамеченным.

Актер о СВО


Константин Лавроненко (Фото: скриншот т/с «Инквизитор»)

Константин Лавроненко, как и многие российские деятели, поддержал начало спецоперации на Донбассе. По его мнению, во все времена в дружное время находились сильные люди, готовые бороться, и трусы.

«Это — трусость. Это — глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то боится за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей — за компанию, что так принято», — делился актер в программе «День Z».

Он считает, что уехавшие из России артисты испытывают некое «необъяснимое отторжение» к своей стране и тем, кто их любил.

«Среди «уехавших» и «возмущенных» есть талантливые люди, есть рок-музыканты, под песни которых я рос, пел сам под гитару, восхищался ими. Но одна их фраза или поступок перечеркивают всё. Они годами завоевывали сердца и души людей, а теперь оказывается: и эти ватники, и вся страна для них уже значения не имеют? Но кто они, кем бы они были, если бы не эти непонятные им люди, народ? Теперь получается: сами они ноль, пшик», — говорил Лавроненко в интервтю rg.ru.

15 января 2023 года Украина ввела санкции против актёра за его поддержку специальной военной операции.

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Освобождение Шевченко и Олешни, давление на позиции ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО на 20 апреля
20 апреля 2025, 09:00

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ продолжают освобождать курское приграничье. Накануне Министерство обороны объявило о взятии хутора Олешня.

Бойцы из отряда «Север» смогли преодолеть оборону противника и захватить последний укреплённый пункт ВСУ. Сражение за этот укрепрайон длилось долго, однако сопротивление противника было сломлено, и все, кто не сдался в плен, были уничтожены.

В данный момент ВСУ контролируют только населённый пункт Горналь, расположенный на границе с Сумской областью. Боевые действия в этом районе носят интенсивный характер, поскольку противник явно не намерен соблюдать режим прекращения огня.

Белгородская область


За минувшие сутки ВСУ дважды пытались пересечь границу в районе населенного пункта Поповка. Первый отряд подорвался на минных полях, а второй был уничтожен с помощью беспилотников.

На границе продолжаются боестолкновения в районе Демидовка – Поповка. Украинские военные не смогли развить успех в наступлении и оказались в тупике позиционных сражений, понеся значительные потери в технике и живой силе.

Покровское направление


В районах сёл Зелёное, Даченское, Лысовка и Сухой Яр украинские войска проводят контратаки. В этих местах идут ожесточённые бои, сопровождающиеся большими потерями.

На восточном участке фронта российская авиация и артиллерия атакуют позиции ВСУ в Малиновке и Мирном. Это позволяет ВС РФ продвигаться вперёд в Миролюбовке, где также продолжаются боевые действия.

Российские военные атаковали позиции ВСУ в лесных массивах рядом с населённым пунктом Зверево, подойдя вплотную к окраинам Леонтовичей. В районе северо-восточной части населённого пункта Шевченко продолжаются интенсивные боестолкновения.

Купянское направление


Подразделения российской армии продвинулись на один километр в южном направлении от населённого пункта Лозовая. На западном берегу реки Оскол военнослужащие ВС РФ заняли новые позиции на восточной окраине населённого пункта Малая Шапковка, что позволило им контролировать ключевые пути к селу.

В окрестностях Кутьковки под контроль российских военных перешли пять опорных позиций противника. Наступление ВС РФ продолжается в направлении Каменки.

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Торецкое направление


Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Шевченко. На противоположном участке так называемого «кармана» российские военные сражаются за северную часть Сухой Балки и атакуют укреплённый пункт, расположенный к востоку от дороги.

В районе шахты Святой Матроны Московской, расположенной севернее Торецка, продолжаются боевые действия. Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись на 300 метров и заняли позиции на окраине. На востоке от Торецка территория, находящаяся под контролем, увеличилась на 500 метров в сторону Дылеевки.

Угледарское направление


ВС РФ почти полностью окружили населённый пункт Вольное Поле, продвигаясь с двух направлений — северного и южного. В процессе операции были освобождены от вражеских сил три лесные полосы и взяты под контроль два укреплённых пункта противника.

В районе Отрадного территория под контролем российских военных увеличилась на 2 километра по линии фронта. Подразделения ВС РФ, оснащённые техникой, приблизились к восточной части населённого пункта Богатырь. Они заняли территорию лесного массива и возвышенность, что открывает возможности для дальнейшего продвижения.

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