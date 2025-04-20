Трамп: надеюсь, РФ и Украина заключат сделку уже на следующей неделе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной уже на следующей неделе. Об этом он сообщил 20 апреля в своем блоге.
«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на следующей неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал Трамп.
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Ранее Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским пасхальное перемирие.
«Оно (перемирие) киевским режимом во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала официальный представитель МИД.Читайте также:
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