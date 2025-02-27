Фото: istockphoto/Leestat
Президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год. Соответствующий документ опубликовала американская администрация.
«В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660», — гласит публикация.Указ 13660 подписал в марте 2014 года тогдашний американский президент Барак Обама. Документ ввел ограничения против физ- и юрлиц, которые якобы ответственны за нарушение независимости и территориальной целостности украинской республики.
Ограничения введены и против тех, кто якобы несет ответственность за присоединение крымского полуострова к РФ.
Ранее стало известно, что Украина приготовила Трампу.
Читайте также:
Шойгу упомянул пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Киеву
Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера
Трамп сделал заявление о новых регионах РФ
Никита Кротов