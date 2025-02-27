Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Трамп продлил антироссийские санкции на год

Трамп продлил антироссийские санкции на год

Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год. Соответствующий документ опубликовала американская администрация.
«В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660», — гласит публикация.
Указ 13660 подписал в марте 2014 года тогдашний американский президент Барак Обама. Документ ввел ограничения против физ- и юрлиц, которые якобы ответственны за нарушение независимости и территориальной целостности украинской республики.

Ограничения введены и против тех, кто якобы несет ответственность за присоединение крымского полуострова к РФ.

Ранее стало известно, что Украина приготовила Трампу.

Читайте также:

Шойгу упомянул пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Киеву

Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера

Трамп сделал заявление о новых регионах РФ
#мир
#россия
#сша
#санкции
#новости
#дональд трамп
#украина
#война
#сво
#конфликт
Киев приготовил Трампу сюрприз вместо сделки, пишут СМИ
Spectator: запасы редкоземельных металлов Украины преувеличены Киевом и США
27 февраля 2025, 21:31

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Запасы редкоземельных металлов Украины сильно преувеличены. Об этом сообщает британское издание Spectator.
«По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет. <...> Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным, — титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля», — сказано в материале.
Обозреватели добавили, что большая часть месторождений используется в небольших масштабах или закрыта, в то время как у Киева недостаточно мощностей, чтобы перерабатывать собственные минералы.

Перед этим стало известно, что американский лидер Дональд Трамп едва не отменил приезд Владимира Зеленского в Вашингтон.

Читайте также:

Шойгу упомянул пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Киеву

Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера

Трамп сделал заявление о новых регионах РФ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#сделки
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу упомянул пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Киеву
Шойгу заявил, что Украина дважды нарушала договоренности по конфликту
27 февраля 2025, 20:46

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина дважды нарушала договоренности касаемо кризиса в республике, заявил журналистам секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Говоря о теме гарантий безопасности Киеву, он упомянул пословицу.
«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — сказал секретарь.
Шойгу также напомнил о договоре по урегулированию политического кризиса в республике, инициировавшем досрочное голосование, который был принят в 2014 году с участием Виктора Януковича.

«Эти гарантии прожили аж целых три часа», — резюмировал Шойгу.
Ранее стала известна тема переговоров Дональда Трампа с Киром Стармером.

Читайте также:

Трамп сделал заявление о новых регионах РФ

Стало известно, почему Трампу выгодно возвращение территорий Киеву

Зеленский назвал «рабочую дату» своего визита в США
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#сергей шойгу
#совбез
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера
Белый дом: Трамп и Стармер поговорят о плане по отправке миротворцев на Украину
27 февраля 2025, 20:32

Фото: istockphoto/mrrobotonur07

План по отправке миротворцев на Украину обсудят американский президент Дональд Трамп с британским премьером Киром Стармером. Об этом сообщил пресс-пул официального Вашингтона.
«Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», — сказано в публикации.
Ранее Дональд Трамп сделал заявление о новых российских регионах. Диалог между президентом США и журналистом состоялся в рамках пресс-конференции. Репортер задал заокеанскому лидеру интересный вопрос. Подробнее в нашем материале.

Читайте также:

Макрон уговорил Трампа не отменять визит Зеленского в США

ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области, наступают в Запорожье и под Купянском: последние новости СВО

Украинский военнопленный раскрыл, как поступает командование с мобилизованными в ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#великобритания
#дональд трамп
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп сделал заявление о новых регионах РФ
Трамп посоветовал журналисту самому попробовать отнять территории у РФ
27 февраля 2025, 20:14

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Американский президент Дональд Трамп посоветовал журналисту самостоятельно попробовать отнять у России новые регионы. Все произошло, когда репортер спросил у республиканца, не будет ли сохранение новых земель за российской стороной опасным сигналом для КНР.
«А вы попробуйте вернуть их обратно», — сказал Трамп.
Перед этим Трамп заявлял, что возвращение украинской стороне утраченных ею земель является «непростой задачей».

После госпереворота на Украине жители крымского полуострова захотели присоединиться к России, затем их примеру последовал Севастополь, а в 2022 году в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Территории стали российскими субъектами в результате референдумов.

Читайте также:

Макрон уговорил Трампа не отменять визит Зеленского в США

Стало известно, почему Трампу выгодно возвращение территорий Киеву

Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон уговорил Трампа не отменять визит Зеленского в США
BFMTV: Трамп отменил приезд Зеленского в США, но Макрон смог его переубедить
27 февраля 2025, 19:15

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Хозяин Белого дома Дональд Трамп едва не отменил визит Владимира Зеленского, однако президент Франции Эммануэль Макрон отговорил его. Об этом сообщил BFMTV, ссылаясь на дипломатические источники.
«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но окончательно подтвержден после звонка Эммануэля Макрона», — сказано в материале.
Накануне агентство Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации, писало, что нет смысла приглашать Владимира Зеленского в США, поскольку сделка по редкоземельным ресурсам Украины еще не готова.

«Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута», — говорил анонимный источник.

Ранее эксперт раскрыл, о чем могут договориться Дональд Трамп с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Зеленский назвал «рабочую дату» своего визита в США

Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий

Трамп сделал заявление о России
#мир
#россия
#украина
#франция
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#дональд трамп
#эммануэль макрон
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате