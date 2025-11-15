Госдепартамент США одобрил продажу ФРГ ракет на три с половиной миллиарда долларов
Государственный департамент США одобрил крупную продажу ФРГ ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC. Общая стоимость сделки оценивается в три с половиной миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
Уточняется, Берлин планирует приобрести 173 ракеты SM-6 Block I и до 577 ракет SM-2 Block IIIC. В Пентагоне подчеркнули, что одобренная правительству Германии поставка будет включать не только сами ракеты, но и все необходимое дополнительное оборудование для их интеграции и эксплуатации.
Ранее «Радио 1» передавало, что 14 ноября Соединенные Штаты впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.
9 ноября сообщалось, что система здравоохранения ФРГ показала посредственную готовность к военному конфликту.
Читайте также: