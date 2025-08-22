США оборвали обмен разведданными по Украине с союзниками
Соединенные Штаты прекратили делиться с партнерами по разведывательному альянсу Five Eyes («Пять глаз») данными, которые связаны с мирными переговорами по Украине. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке.
Соответствующую директиву несколько недель назад направила директор Нацразведки Тулси Габбард. Стала запрещена передача любой информации о переговорном процессе между Россией и Украиной для партнеров по альянсу.
Напомним, что в альянс «Пять глаз» входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
«Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам — союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», — говорилось в материале.При этом директива не ограничивает обмен дипломатической информацией, полученной неразведывательными методами, или военными оперативными данными, не связанными с переговорами.
