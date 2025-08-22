США оборвали обмен разведданными по Украине с союзниками

22 августа 2025, 01:59

CBS: США прекратили делиться разведданными по Украине с западными союзниками

Фото: iStock/rarrarorro

Соединенные Штаты прекратили делиться с партнерами по разведывательному альянсу Five Eyes («Пять глаз») данными, которые связаны с мирными переговорами по Украине. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке.





Соответствующую директиву несколько недель назад направила директор Нацразведки Тулси Габбард. Стала запрещена передача любой информации о переговорном процессе между Россией и Украиной для партнеров по альянсу.



Напомним, что в альянс «Пять глаз» входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.





«Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам — союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», — говорилось в материале.