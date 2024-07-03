Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu
Соединенные Штаты Америки сообщили о новом пакете помощи Украине. В него войдут боеприпасы и артиллерия для ракет HIMARS. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», — пояснила она.
Помимо этого, новое финансирование включает средства для Пентагона на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS в интересах Украины.
HIMARS — высокомобильная артиллерийская ракетная система производства американской компании Lockheed Martin. Используется боевиками ВСУ на СВО.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении. Реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Командир ВСУ выстрелил в спину солдату
Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности
Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией
Дарья Осипова