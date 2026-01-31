США объявили РФ враждебным государством: ответ МИД России
Объявление Соединенными Штатами России враждебным государством не помогает стабилизировать диалог между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
29 января Вашингтон ввел режим чрезвычайного положения, объяснив это угрозой национальной безопасности, исходящей от Кубы. Президент США Дональд Трамп связал решение с присутствием на острове военных и разведывательных объектов государств, которые Америка считает враждебными, включая российские.
По словам дипломата, в новом антикубинском документе Россия прямо обозначается как «враждебное» и «злонамеренное» государство. Она отметила, что подобные ярлыки не только не укрепляют российско-американский диалог, но и снижают эффективность посреднических усилий США по урегулированию кризисов в разных регионах мира.
Ранее Захарова сравнила западные страны с бешеным ежиком, который свернулся в клубок обид.
Читайте также: