В ООН осудили массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и регионы

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В ООН осуждают нападения на мирных граждан и инфраструктуру, заявил РИА Новости представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал массированный налет украинских дронов на российские регионы.
«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — прокомментировал собеседник агентства.Он добавил, что это должно быть немедленно прекращено. Также Дюжаррик снова призвал прекратить боевые действия.
Налет беспилотников ВСУ из 337 единиц произошел в ночь на вторник, 11 марта.
Ранее сообщалось, какое предложение Вашингтона готов принять киевский режим.
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Никита Кротов