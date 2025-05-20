«Выводит переговоры на новый трек»: политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Девятнадцатого мая состоялся третий телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По словам Путина, Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу будущего мирного договора.
Как рассказал «Радио 1» политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, президент США выводит переговоры между Россией и Украиной на новый этап: теперь стороны будут договариваться без представителей других государств.
Фельдман также отметил, что американский лидер преследовал и личные интересы: положительные итоги телефонного разговора стали доказательством осуществления его предвыборной кампании, в ходе которой Трамп заявил, что завершит украинский конфликт.
Реакция европейских стран и Украины на телефонный разговор Путина и Трампа была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным, что, конечно, возмутило европейские и американские СМИ.
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«Дональд Трамп выводит переговорный процесс на новый трек. Мы циклически завершаем Стамбульский круг и возвращаемся в тот момент, когда делегации России и Украины расстались, так и ни о чём не договорившись весной 2022 года. Важнейший итог — это то, что теперь наши страны будут договариваться без посредников, Соединённые Штаты Америки легитимизировали двустороннюю перспективу дальнейшего урегулирования», — сообщил эксперт.По его словам, Дональд Трамп теперь займёт позицию стороннего наблюдателя.
Фельдман также отметил, что американский лидер преследовал и личные интересы: положительные итоги телефонного разговора стали доказательством осуществления его предвыборной кампании, в ходе которой Трамп заявил, что завершит украинский конфликт.
«Я думаю, Трамп сделал для себя недавно открытие: у него нет рычагов влияния ни на Москву, ни на Киев. <…> Трамп, который на весь мир ещё во время своей предвыборной кампании многократно пообещал завершить этот конфликт, выступив посредником и медиатором, должен был как-то отчитаться перед внутренней оппозицией, своими избирателями, либеральной прессой, западным общественным мнением о том, чего же он достиг. Вчера он это делал. Он сказал, что вывел стороны на непосредственный контакт, чего мы не наблюдали на протяжении последних трех лет», — пояснил политолог.Не стоит думать, что образовался российско-американский союз. Очевидно, Трампу «комфортнее» вести переговоры с Владимиром Путиным, нежели с либерал-глобалистами, которые хотят втянуть Соединённые Штаты в конфликт (чтобы США выступили на стороне коллективного Запада). Фельдман уточнил, несмотря на то, что продолжают действовать введённые США санкции против России, Америка по-прежнему поставляет оружие на территорию Украины, Соединённые Штаты не стали расширять санкционные пакеты, выдвигать ультиматум в отношении России, более того, Дональд Трамп в своём заявлении намекнул на перспективы развития торгово-экономических отношений, но только после того, как Москва и Киев урегулируют конфликт.
«Всё пошло не по плану»
Реакция европейских стран и Украины на телефонный разговор Путина и Трампа была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным, что, конечно, возмутило европейские и американские СМИ.
«Западные европейские элиты и тем более украинское руководство чувствуют себя преданными Трампом. Они пытались заручиться его поддержкой <…>. C точки зрения европейцев и украинцев, это выглядит как вопиющий выход России из дипломатической изоляции, которую ей пытались устроить, причём этот выход был осуществлен при помощи лидера западного мира — президента Соединённых Штатов Америки. Это явно не то, на что рассчитывал Киев, не то, на что рассчитывал Брюссель, Лондон, Париж и Берлин. Всё пошло не по плану», — сообщил «Радио 1» политолог Фельдман.Напомним, что Владимир Путин назвал разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом весьма полезным, содержательным и откровенным. По словам российского лидера, переговоры длились больше двух часов. Путин поблагодарил президента США за участие американской стороны в возобновлении диалога между Россией и Украиной.
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Анастасия Чубина