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«Выводит переговоры на новый трек»: политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа

Политолог Фельдман: Украина и Россия будут договариваться без посредников
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Девятнадцатого мая состоялся третий телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По словам Путина, Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу будущего мирного договора.
Как рассказал «Радио 1» политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, президент США выводит переговоры между Россией и Украиной на новый этап: теперь стороны будут договариваться без представителей других государств.
«Дональд Трамп выводит переговорный процесс на новый трек. Мы циклически завершаем Стамбульский круг и возвращаемся в тот момент, когда делегации России и Украины расстались, так и ни о чём не договорившись весной 2022 года. Важнейший итог — это то, что теперь наши страны будут договариваться без посредников, Соединённые Штаты Америки легитимизировали двустороннюю перспективу дальнейшего урегулирования», — сообщил эксперт.
По его словам, Дональд Трамп теперь займёт позицию стороннего наблюдателя.

Фельдман также отметил, что американский лидер преследовал и личные интересы: положительные итоги телефонного разговора стали доказательством осуществления его предвыборной кампании, в ходе которой Трамп заявил, что завершит украинский конфликт.
«Я думаю, Трамп сделал для себя недавно открытие: у него нет рычагов влияния ни на Москву, ни на Киев. <…> Трамп, который на весь мир ещё во время своей предвыборной кампании многократно пообещал завершить этот конфликт, выступив посредником и медиатором, должен был как-то отчитаться перед внутренней оппозицией, своими избирателями, либеральной прессой, западным общественным мнением о том, чего же он достиг. Вчера он это делал. Он сказал, что вывел стороны на непосредственный контакт, чего мы не наблюдали на протяжении последних трех лет», — пояснил политолог.
Не стоит думать, что образовался российско-американский союз. Очевидно, Трампу «комфортнее» вести переговоры с Владимиром Путиным, нежели с либерал-глобалистами, которые хотят втянуть Соединённые Штаты в конфликт (чтобы США выступили на стороне коллективного Запада). Фельдман уточнил, несмотря на то, что продолжают действовать введённые США санкции против России, Америка по-прежнему поставляет оружие на территорию Украины, Соединённые Штаты не стали расширять санкционные пакеты, выдвигать ультиматум в отношении России, более того, Дональд Трамп в своём заявлении намекнул на перспективы развития торгово-экономических отношений, но только после того, как Москва и Киев урегулируют конфликт.

«Всё пошло не по плану»


Реакция европейских стран и Украины на телефонный разговор Путина и Трампа была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным, что, конечно, возмутило европейские и американские СМИ.
«Западные европейские элиты и тем более украинское руководство чувствуют себя преданными Трампом. Они пытались заручиться его поддержкой <…>. C точки зрения европейцев и украинцев, это выглядит как вопиющий выход России из дипломатической изоляции, которую ей пытались устроить, причём этот выход был осуществлен при помощи лидера западного мира — президента Соединённых Штатов Америки. Это явно не то, на что рассчитывал Киев, не то, на что рассчитывал Брюссель, Лондон, Париж и Берлин. Всё пошло не по плану», — сообщил «Радио 1» политолог Фельдман.
Напомним, что Владимир Путин назвал разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом весьма полезным, содержательным и откровенным. По словам российского лидера, переговоры длились больше двух часов. Путин поблагодарил президента США за участие американской стороны в возобновлении диалога между Россией и Украиной.

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Депутат Госдумы оценил телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Журавлев: Путин не пойдет на уступки в украинском конфликте
20 мая 2025, 12:35

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Президент России Владимир Путин не намерен уступать в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По его мнению, российский лидер продолжит настаивать на первоначальных условиях, выдвинутых Москвой.
Политик подчеркнул, что по итогам телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно понять, что российский президент твердо придерживается своей позиции.
«Уверен, что и в дальнейшем мы не свернем с намеченного пути — что на поле боя, что на дипломатическом поприще», — добавил депутат.
Он также отметил, что США продолжат участвовать в переговорах, несмотря на прежние угрозы выйти из них из-за «отсутствия ощутимых результатов». В том случае переговорный процесс автоматически бы остановился, поскольку вести диалог только с Киевом бессмысленно и даже странно, ведь он «пляшет под дудку Вашингтона», пояснил Журавлев.

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#госдума
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Бельгия сообщила о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия
В Бельгии готовы отправить войска на Украину после заключения перемирия
20 мая 2025, 12:28

Фото: iStock/macky_ch

Бельгия выразила готовность отправить войска на Украину в составе «коалиции» желающих во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен перед встречей глав МИД и Минобороны Евросоюза.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Бельгия готова «начать действовать на украинской земле».

Ранее в этот день появилась информация, что Владимир Зеленский не намерен выводить свои войска из новых российских регионов. Он подчеркнул, что «выводить наши войска с наших территорий никто не будет». Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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«Действует психологически»: флирт с Хмельницкой, измены, гостевой брак и позиция по СВО. Гоше Куценко — 58 лет
20 мая 2025, 12:13

Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Сегодня, 20 мая, свое 58-летие отмечает актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, певец Гоша Куценко. Уже более трех десятилетий артист радует поклонников творчеством, проявляя себя в различных амплуа. О работе и личной жизни заслуженного артиста РФ читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Юрий Георгиевич Куценко появился на свет 20 мая 1967 года в городе Запорожье. Его отец, Георгий Павлович, трудился инженером в области радиопромышленности, а мать, Светлана Васильевна, работала врачом-рентгенологом. Мальчика назвали в честь прославленного покорителя космоса Гагарина, но это имя не пришлось ему по душе, поскольку он с трудом произносил букву «р». Так еще ребенком Юрий стал Гошей.

Когда Гоше исполнилось шесть лет, его семья перебралась жить в город Львов, где и прошли все школьные годы будущего артиста. После получения аттестата Куценко решил идти по стопам отца, на тот момент уже работающего в Министерстве радиопромышленности, и поступил в Львовский политехнический институт.

В результате Гоша не сможет окончить институт в Львове, так как его призовут в армию. После службы он вернётся домой уже в Москву, к своей семье. Его отца к тому моменту переведут на должность заместителем министра радиопромышленности СССР в столицу.

В новом городе Куценко станет студентом Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Однако через два года он оставит техническое образование и поступит в Школу-студию МХАТ.

Работа в кино


Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Дебют Куценко в кино состоялся в 1991 году с эпизодической роли в фильме «Человек из команды «Альфа». В том же году он сыграл в главной роли комедии-фарса под названием «Мумия из чемодана». После вышли в свет ленты «Дети чугунных богов», «Ноктюрн для барабана и мотоцикла» и «Серп и молот».

В 1995 году началась профессиональная деятельность артиста на телевидении. Он был ведущим программы «Партийная зона» на канале ТВ-6, а также участвовал в различных проектах на МУЗ-ТВ. Параллельно артист занялся преподавательской деятельностью во ВГИКе.

В 2002 году на экраны вышел фильм Егора Кончаловского «Антикиллер», который прославил Куценко на всю страну. Продолжение успеха закрепили картины «Антикиллер-2: Антитеррор» и блокбастер «Ночной дозор».

Сейчас Гоша Куценко является одним из самых востребованных актеров. Его фильмография насчитывает более 200 работ, в число которых входят всеми любимые ленты «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Параграф 78», «Ёлки», «Скорая помощь», «Склифосовский», «Инсомния» и «1703».

Личная жизнь


Мария Порошина и Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Первой большой любовью Куценко была начинающая тогда актриса Алёна Хмельницкая. Дальше лёгкого флирта отношения у молодых артистов не зашли. В программе «Секрет на миллион» Хмельницкая рассказала, что между ней и Куценко всегда были особые отношения, но они никогда не позволяли себе лишнего. Актёры до сих пор поддерживают тёплые отношения и дружат уже более трёх десятилетий.

Первые серьёзные отношения у Гоши Куценко завязались с первокурсницей МХАТа Марией Порошиной. В середине 1990-х они стали жить вместе, не оформляя свои отношения официально, но вели себя как супруги. В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Когда девочке исполнилось три месяца, Куценко сообщил Марии об измене. В итоге пара рассталась. Спустя годы актёры смогли выстроить ради дочери хорошие отношения и сейчас довольно часто общаются.

Следующей возлюбленной Куценко стала модель и актриса Ирина Скриниченко. Пара поженилась в 2012 году и воспитывает двух дочерей — Евгению и Светлану. При этом пара практикует гостевой брак. Скриниченко с дочками живут за городом, а Куценко — в Москве.

«Дочки знают, что я есть. Я — слабое звено в семье, я, конечно, их балую. Это и сладости, и игрушки. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу», — делился актер в передаче «Светская хроника».

Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной
Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной

Отношение артиста к СВО


Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Гоша Куценко, уроженец Запорожья, стал одним из первых артистов, кто призвал к прекращению вооружённого конфликта на Украине в 2014 году. В 2018 году, спустя четыре года, актёр попал в список «Миротворца» — украинского интернет-ресурса, где публикуются данные о людях, которых авторы сайта считают сепаратистами и агентами Кремля. Гоша Куценко был включён в этот список за признание Крыма частью России.

В сентябре 2023 года актёр Гоша Куценко посетил Донбасс. В рамках своей поездки он посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила» и принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, он неоднократно навещал раненых участников специальной военной операции в госпиталях.

Актёр после начала СВО рассказывал журналистам, что санкции и ограничения повлияли на его жизнь. Вместо поездок за рубеж, он теперь гастролирует по России, и работы у него хватает. Но его больше тревожит психологическое состояние, которое возникает из-за напряжённых отношений между странами.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — рассказывал Куценко в интервью журналистам «Аргументы и факты».

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Вологодскую чиновницу отправили в отставку после видео дочери с угрозами отправить людей на СВО
Чиновницу Шевцову уволили после видео дочери с угрозами отправки на СВО
20 мая 2025, 11:18

Юлия Шевцова (фото: Telegram @yuliashevtsovanuks)

Главу Нюксенского округа Вологодской области Юлию Шевцову отправили в отставку после скандального видео её дочери с угрозами отправить людей на СВО. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.
Напомним, что скандал с дочерью чиновницы разгорелся после того, как в соцсети TikTok распространились ролики с её угрозами отправить людей на СВО. Девушка агрессивно говорила, что её мама – мэр и может оказать влияние на призыв в армию.

Филимонов подчеркнул, что Шевцову отстранили от должности «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Губернатор добавил, что её место, вероятнее всего, займёт участник СВО.

Также глава региона указал на «личностную подоплёку» в этом деле. По его словам, у Шевцовой были конфликты с подчинёнными, которые стремились подставить её из соображений личной мести.

А поступок дочери чиновницы Филимонов объяснил тем, что девушка недавно рассталась с молодым человеком и на эмоциях выбрала совершенно недопустимую форму для выражения отношения к личной драме.

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*признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#вологодская область
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ВС России уничтожили украинских боевиков, двигавшихся к Курской области
20 мая 2025, 09:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили отряд украинских боевиков, двигавшихся из Сумской области в сторону Курской.
Как сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь», служащий в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки «Север», был нанесён ракетно-бомбовый удар, ликвидирована группа из 12 украинских националистов.

Ранее боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый» рассказал, что под Красноармейском в рядах ВСУ были замечены англоязычные и польские наемники.

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