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Евросоюз (ЕС) потерпел поражение в украинском конфликте и теперь будет наблюдать, как РФ и США будут решать судьбу республики. Об этом пишут обозреватели Handelsblatt.
«Это стратегический и политический провал первого порядка», — сказано в статье.
Автор материала считает, что, пытаясь помочь Киеву, европейские страны лишь нанесли ущерб себе, не достигнув ни одной поставленной цели. Теперь Европа не может отстаивать собственные интересы, как и планировать будущее, резюмировал журналист.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что политическая элита ЕС — неадекватна и некомпетентна. Так он отреагировал на слова вице-президента США Джей-Ди Вэнса о том, что Европа отошла от собственных ценностей.
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Никита Кротов