В Кремле рассказали, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже

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Российский президент Владимир Путин видел реакцию Владимира Зеленского на свое выступление в рамках парижского саммита «нормандской четверки». Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главарь киевского режима вел себя несерьезно.
«Кадры видел, да. Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом, и он не мог видеть его лица. Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел — скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах», — прокомментировал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Песков отвечал на вопрос о том, видел ли Путин кадры парижской пресс-конференции, где Зеленский кривлялся, когда российский лидер говорил о важности исполнения минских соглашений.
Ранее в СМИ появилась информация о крике Зеленского на Мюнхенской конференции.
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Никита Кротов