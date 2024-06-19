В подполье заявили о сильном взрыве в Николаевской области

Фото: istockphoto/ aapsky
Мощный взрыв произошел в Николаевской области Украины в районе Шевченко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подполье.
Новость дополняется...
Ранее координатора николаевского подполья Сергея Лебедев сообщал, что прошедшей ночью военные ВС РФ нанесли несколько ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам во Львове. Мэр города Андрей Садовый заявил, что в результате ночной массированной атаки российских беспилотников во Львове на западе Украины был повреждён Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье: Войска РФ уничтожили склад ВСУ и артиллерийскую установку в Гуляйполе
Подполье: Удар нанесён по военному объекту в районе аэродрома Жуляны в Киеве
Ранее координатора николаевского подполья Сергея Лебедев сообщал, что прошедшей ночью военные ВС РФ нанесли несколько ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам во Львове. Мэр города Андрей Садовый заявил, что в результате ночной массированной атаки российских беспилотников во Львове на западе Украины был повреждён Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье: Войска РФ уничтожили склад ВСУ и артиллерийскую установку в Гуляйполе
Подполье: Удар нанесён по военному объекту в районе аэродрома Жуляны в Киеве
Дарья Осипова