США ускоренными темпами разрабатывают облегченную версию танка Abrams
Американские инженеры активно работают над облегченной версией танка Abrams М1Е3. Об этом пишет РИА Новости.
Программа разработки движется быстрее запланированного графика на целых пять лет. Первый взвод танков отправится на испытания в 2028 году, сообщает телеканал Fox News.
Этот проект стал одним из самых быстроразвивающихся в армии США. Новый танк представляет собой гибрид, который обещает улучшенные характеристики. Эксперты уверены, что модернизированный Abrams сможет стать важным элементом американских сухопутных сил.
Ранее стало известно, что истребители пятого поколения Су-57 получили обновления, которые значительно расширяют их функционал.
