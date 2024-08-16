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Атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. С таким заявлением выступил помощник президента России Николай Патрушев. Об этом информирует газета «Известия».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По его мнению, атака на Курскую область была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада. Заявления США о непричастности к преступлениям Киева не соответствуют действительности, отметил он.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи в Курской области. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию на личном контроле.
Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — отметил он в беседе с изданием.
По его мнению, атака на Курскую область была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада. Заявления США о непричастности к преступлениям Киева не соответствуют действительности, отметил он.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи в Курской области. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию на личном контроле.
Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова