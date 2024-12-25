В США ответили, зачем Украина устраивает теракты

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Недавно совершенные Киевом теракты связаны с отчаянием боевиков ВСУ на поле боя, считает американский аналитик Гилберт Доктороу. Свое мнение политолог высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Есть старое, довольно неприятное выражение: «кто не умеет, учит других». Есть и другое: «если у вас не получается на поле боя, то используйте терроризм». Я думаю, здесь будет уместно использовать слово «отчаяние», — сказал Доктороу.
Перед этим сообщалось, что по всей Украине второй раз за утро среды, 25 декабря, прозвучала воздушная тревога. Кроме того, главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришли «приятные новости». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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