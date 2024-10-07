Стала известна цель провокации со стороны Киева с химоружием

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После провокации со стороны Украины, связанной с использованием химоружия, вынесут решение поразить Россию в правах как участницу Конвенции, запрещающей химоружие, сообщает МО РФ.
«Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов», — пояснили в ведомстве.Ранее в Минобороны докладывали, что боевики ВСУ пользовались химоружием свыше 400 раз в зоне СВО. Отмечалось, что речь идет о химических средствах, используемых при беспорядках. Они были задействованы в Артемовске, Горловке, Донецке и других населенных пунктах.
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Никита Кротов