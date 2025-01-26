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Стали известны доходы США от конфликта на Украине

Ouest-France: доход США от конфликта на Украине составляет свыше 318 миллиарда
Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

США заработали на украинском конфликте свыше 318 миллиарда долларов, пишет Ouest-France. Таким образом прибыль американской стороны от оружейных продаж в 2024 году выросла на 29%, уточнили обозреватели.
«Продажи американских вооружений по итогам 2024 года подскочили на 29% — до рекордной суммы 318,7 млрд долларов. Как сообщили в Госдепе, это связано с тем, что многие страны стремятся пополнить запасы оружия взамен того, что было отправлено на Украину», — сказано в публикации.
Автор статьи резюмировал, что прогнозы роста продаж оружейных производителей оптимистичны при глобальной нестабильности. Более того, в ближайшие кварталы могут вырасти заказы на системы Patriot, снаряды и бронетехнику.



Ранее стало известно о том, что происходит в западных СМИ в плане освещения конфликта на Украине.

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Бойцы ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР
26 января 2025, 19:06

Фото: istockphoto/zim286

Российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике, доложили в Минобороны РФ.
«В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — приводится сводка оборонного ведомства.
Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, танка, боевой бронемашины, трех автомобилей, а также четырех орудий полевой артиллерии, одно из которых производства НАТО.

Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Зеленое.

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«Показательный поворот»: Пушков о происходящем в западных СМИ
Пушков: СМИ Запада изменили подход к освещению конфликта на Украине
26 января 2025, 18:21

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Западные СМИ изменили подход к освещению украинского кризиса, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Политик уточнил, что причиной тому послужила объективная фронтовая реальность.
«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Россия побеждает», — гласит публикация.
На фоне российской спецоперации в Донбассе западные союзники Киева начали финансировать ВСУ, используя Украину, чтобы навредить России. Однако Запад не раз говорил о том, что Киеву было бы неплохо перейти на самофинансирование.

Перед этим стало известно, чем сейчас занимается альянс НАТО.

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Развозжаев: в Севастополе объявлена ракетная опасность
26 января 2025, 16:41

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Ракетную опасность объявили в Севастополе в связи с угрозой атаки баллистическими ракетами. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Михаил Развозжаев.
«Ракетная опасность. Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности», — сказано в публикации чиновника.
Уточняется, что в городе не работает общественный и морской наземный транспорт.

Перед этим стало известно, что в Липецкой области был объявлен желтый режим воздушной опасности.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник предпринимает регулярные попытки атаковать приграничные российские территории. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

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Bloomberg: НАТО хочет давать странам ЕС секретную информацию по вооружениям
26 января 2025, 16:10

Фото: istockphoto/Manuel-F-O

НАТО ищет способы передачи данных военным компаниям по своим целям производства в условиях секретности. Об этом пишут обозреватели Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Альянс ищет способ сообщать некоторые из своих совокупных целей в формате, которым можно было бы безопасно поделиться, чтобы убедить компании увеличить производственные мощности. Этот шаг потребует консенсуса между союзниками и может быть реализован в ближайшие несколько месяцев», — сказано в материале.
Отмечено, что альянс уже начал передачу европейским государствам, входящим в блок НАТО, секретных стандартов, рассчитанных на достижение оперативной совместимости между армиями стран-участниц.

Ранее сообщалось, что в США рассказали о новых российских беспилотниках.

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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Зеленое в ДНР
26 января 2025, 15:52

Фото: istockphoto/fortton

Населенный пункт Зеленое в Донбассе освободили бойцы ВС РФ от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны в воскресенье, 26 января.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики», — гласит сводка оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что суточные потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили примерно 650 единиц живой силы убитыми и ранеными, а также четыре броневика, восемь машин и три полевых артиллерийских орудия.

Перед этим стало известно, как российская армия освободила Кругленькое курского направления от боевиков ВСУ.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В США рассказали о новых дронах российских войск
Forbes: российские войска используют дроны нового типа с камерами-фотоловушками
26 января 2025, 14:42

Фото: iStock/Diy13

Бойцы ВС РФ начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, которые позволяют передавать видеосигнал. Об этом информирует Forbes.
По информации издания, данный аппарат был собран из дешевых и имеющихся в открытой продаже деталей. Дрон является «эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», говорится в материале журнала.

Особенности конструкции подобных БПЛА позволяют им оставаться незамеченными в непосредственной близости от дорог и передавать видеоматериалы о всех объектах, которые находятся в поле их зрения.

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Лукашенко о Зеленском на переговорах с Россией: «выкобенивался, как мог»
Лукашенко: Зеленский на переговорах с РФ в 2022 году выкобенивался, как мог
26 января 2025, 14:04

Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вел себя некорректно на переговорах с Россией в 2022 году. Об этом Telegram-каналу «Пул Первого» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — пояснил политик.
Лукашенко также отметил, что просил российскую сторону не уезжать, дабы не быть обвиненной в срыве переговоров. По словам главы Беларуси, его слова возымели действие.

«…Они меня послушались», — резюмировал Лукашенко.
Как отмечал президент России Владимир Путин, во время переговоров в турецком Стамбуле в 2022 году стороны достигли договоренностей. Однако на фоне приезда британского экс-премьера Бориса Джонсона, Киев решил продолжить боевые действия.

Перед этим сообщалось, за что попытался оправдаться Зеленский.

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Медведев оценил начало президентства Трампа
Дмитрий Медведев: Трамп хотел запутать весь мир, но он не обманет Россию
26 января 2025, 13:25

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не сможет обмануть Россию несмотря на то, что в первую неделю своего президентства он смог запутать весь мир. Об этом в Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», — гласит публикация Медведева.
Трамп вступил в должность хозяина Белого дома 20 января. Одним из его обещаний было завершить украинский конфликт за суточный срок. После прихода Трампа к власти сроки начали отодвигаться. Более того, многие восприняли слова республиканца со скепсисом. Отмечалось, что у американского лидера нет рычагов давления ни на Россию, ни на Украину.

Перед этим стало известно, чего ожидать Трампу после ультиматума Путину.

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Польский генерал раскрыл, что ждет Трампа после ультиматума Путину
Польский генерал Пацек: Трамп не заставит Путина уступить
26 января 2025, 11:31

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп не заставит уступить российского лидера Владимира Путина, считает польский генерал Богуслав Пацек в беседе с журналистами Gazeta.pl.
«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят. Это скорее дипломатическая риторика, чем фактическая убежденность, что это что-то даст», — сказал офицер.

Пацек уточнил, что отказ западных союзников Киева от планов принять Украину в НАТО, а также отмена санкционных ограничений мешают прийти к соглашению по кризису на Украине.

Путин же заявил, что готов говорить со своим американским коллегой про все направления, представляющие интерес для обоих государств.

Перед этим стало известно, что Трамп желает встретиться с Путиным.

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