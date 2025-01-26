Стали известны доходы США от конфликта на Украине

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США заработали на украинском конфликте свыше 318 миллиарда долларов, пишет Ouest-France. Таким образом прибыль американской стороны от оружейных продаж в 2024 году выросла на 29%, уточнили обозреватели.
«Продажи американских вооружений по итогам 2024 года подскочили на 29% — до рекордной суммы 318,7 млрд долларов. Как сообщили в Госдепе, это связано с тем, что многие страны стремятся пополнить запасы оружия взамен того, что было отправлено на Украину», — сказано в публикации.Автор статьи резюмировал, что прогнозы роста продаж оружейных производителей оптимистичны при глобальной нестабильности. Более того, в ближайшие кварталы могут вырасти заказы на системы Patriot, снаряды и бронетехнику.
Ранее стало известно о том, что происходит в западных СМИ в плане освещения конфликта на Украине.
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Никита Кротов