В Париже идет акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине

Акция протеста против вовлечения Франции в украинский конфликт идет в Париже. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Уточняется, что акцию организовала партия «Патриоты» Флориана Филиппо. На плакатах и флагах можно прочесть: «Макрон, мы не будем умирать за Украину!» или «В отставку немедленно!», «Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!».