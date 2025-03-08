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Акция протеста против вовлечения Франции в украинский конфликт идет в Париже. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Уточняется, что акцию организовала партия «Патриоты» Флориана Филиппо. На плакатах и флагах можно прочесть: «Макрон, мы не будем умирать за Украину!» или «В отставку немедленно!», «Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!».
«Это так с самого начала, а теперь это очевидно. Он хочет продолжать войну вместе с Евросоюзом. Их интересует политика постоянной конфронтации с Россией, создание европейской армии, ядерного оружия ЕС. Макрон хочет извлечь выгоду из политики страха, чтобы сохранить свое положение внутри страны и — кто знает — может быть, и пойти на третий срок», — сказал Филиппо.В минувшую среду, 5 марта, французский лидер Эммануэль Макрон обратился к согражданам, заявив, что Россия якобы является угрозой для Европы и Франции.
Ранее сообщалось, в чем в Кремле обвинили Францию.
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Никита Кротов