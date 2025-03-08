Акция протеста против слов Трампа о конфликте прошла в Киеве у посольства США

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Протестная акция против слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине прошла у американского посольства в Киеве. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Киеве у посольства США идёт акция протеста «Америка, проснись!». Активисты принесли плакаты, карикатурно изображающие Дональда Трампа, а также его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин», — сказано в публикации.Уточняется, что таким образом протестующие отреагировали на слова хозяина Белого дома о том, что Украина не имеет козырей, чтобы продолжать боевые действия.
«Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа», — гласит надпись на одном из плакатов.
Похожая ситуация сейчас происходит во Франции, где люди вышли на улицы в рамках протеста по Украине.
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Никита Кротов