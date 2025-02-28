Стали известны планы Швеции по России после СВО на Украине

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Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с российской стороной, заявил журналистам Politico главный военный разведчик страны Томас Нильссон.
«Как только военные действия на Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что русские вернутся в наш район», — сказал собеседник.При этом Нильссон не говорил о том, что противостояние неизбежно, однако считает, что Российская Федерация представляет военную угрозу.
Российские власти заявляли, что не угрожают натовским странам, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для страны.
Страны коллективного Запада осудили российскую спецоперацию в Донбассе, назвав ее «вторжением».
Ранее стало известно, почему президент США Дональд Трамп сменил риторику в отношении Владимира Зеленского.
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Никита Кротов