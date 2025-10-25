Стали известны последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

25 октября 2025, 02:34

«Военный осведомитель»: Дамба Белгородского водохранилища работает после удара ВСУ

Фото: iStock/vadimrysev

Дамба Белгородского водохранилища возле приграничного села Графовка продолжает работать, несмотря на попадание под удар со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», публикуя кадры с места происшествия.





Отмечается, что для атаки украинцы применили три ракеты GMLRS из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.





«Повреждения получили несколько зданий с техническим оборудованием и механизмы одного из шлюзов, однако целостность самой плотины не была нарушена», — подчеркивается в материале.