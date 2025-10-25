Стали известны последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища
«Военный осведомитель»: Дамба Белгородского водохранилища работает после удара ВСУ
Дамба Белгородского водохранилища возле приграничного села Графовка продолжает работать, несмотря на попадание под удар со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», публикуя кадры с места происшествия.
Отмечается, что для атаки украинцы применили три ракеты GMLRS из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Повреждения получили несколько зданий с техническим оборудованием и механизмы одного из шлюзов, однако целостность самой плотины не была нарушена», — подчеркивается в материале.Автор публикации предположил, что ВСУ таким образом «пробует на зубок» плотину, пытаясь нарушить снабжение приграничных позиций российских войск путем возможного затопления окружающих сел и дорог.
