25 октября 2025, 01:44

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотников. Об этом проинформировала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.





Публикация появилась 25 октября в 00:50 (мск). Экстренное сообщение призывает местных жителей немедленно покинуть улицы и открытые пространства. Также настоятельно рекомендуется не поднимать и не осматривать незнакомые предметы.





«Находитесь в помещении, укройтесь за несущими стенами. Не подходите к окнам. Сообщайте о происшествиях по номеру 112. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте сигнал отбой воздушной тревоги», — указывается в материале.