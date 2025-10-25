В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотников
В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотников. Об этом проинформировала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Публикация появилась 25 октября в 00:50 (мск). Экстренное сообщение призывает местных жителей немедленно покинуть улицы и открытые пространства. Также настоятельно рекомендуется не поднимать и не осматривать незнакомые предметы.
«Находитесь в помещении, укройтесь за несущими стенами. Не подходите к окнам. Сообщайте о происшествиях по номеру 112. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте сигнал отбой воздушной тревоги», — указывается в материале.Ранее «Радио 1» писало, что жители Раменского докладывали о звуках взрывов, раздающихся над городом в ночь с 24 на 25 октября. Однако официальной информации о работе средств ПВО не поступало.