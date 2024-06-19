Стало известно число обменов военнопленными между Украиной и Россией

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На пленарном заседании Совета Федерации Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Российская Федерация и Украина провели более 40 обменов военнопленными. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что процесс обмена пленными трудный. Однако ФСБ и Минобороны делают очень много для того, чтобы процессы не стояли на месте.
На днях Москалькова опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, готовых в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что многие пленные офицеры Вооружённых сил Украины совсем не хотят, чтобы их обменяли и отправили на родину. Причина заключается в том, что там их снова отправят воевать, а они этого совсем не желают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — рассказала она.
На днях Москалькова опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, готовых в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных.
«Это вызвало отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв по поводу того, что я посмела опубликовать этот список. А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой. Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену», — подчеркнула омбудсмен.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что многие пленные офицеры Вооружённых сил Украины совсем не хотят, чтобы их обменяли и отправили на родину. Причина заключается в том, что там их снова отправят воевать, а они этого совсем не желают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова