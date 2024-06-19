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Стало известно число обменов военнопленными между Украиной и Россией

Москалькова: РФ и Украина провели более 40 обменов военнопленными
19 июня 2024, 15:43
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

На пленарном заседании Совета Федерации Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Российская Федерация и Украина провели более 40 обменов военнопленными. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что процесс обмена пленными трудный. Однако ФСБ и Минобороны делают очень много для того, чтобы процессы не стояли на месте.

«У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — рассказала она.



На днях Москалькова опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, готовых в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных.

«Это вызвало отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв по поводу того, что я посмела опубликовать этот список. А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой. Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что многие пленные офицеры Вооружённых сил Украины совсем не хотят, чтобы их обменяли и отправили на родину. Причина заключается в том, что там их снова отправят воевать, а они этого совсем не желают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года
19 июня 2024, 16:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов заявил о необходимости снижения возраста для мобилизации на Украине с 25 до 21 года.
«Я поддерживаю снижение возрастного порога. ВСУ фокусируется на качестве, а не количестве... Нам нужны молодые, свежие умы в армии. В настоящее время происходит множество реформ, касающихся применения вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов. Молодое поколение справится с этим лучше. Вкратце, я за снижение возраста мобилизации», — отметил Кудряшов в эфире украинского телеканала «Новости. Live».
Он считает, что минимальный возраст для мобилизации можно снизить до 21 года.

В апреле Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США может вынудить руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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Военный эксперт не исключил участия КНДР в СВО после подписания договора с Россией
19 июня 2024, 15:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военный аналитик Иван Коновалов прокомментировал вероятность отправки северокорейских военных в зону специальной военной операции после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Это может стать ответом на участие западных подразделений в конфликте.
«Я полагаю, что условия уже прописаны в договоре. Нет никаких причин, почему это не может случиться при соблюдении определенных условий. Договор позволяет оказать помощь союзнику, если ему угрожают», — отметил он в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Коновалов также добавил, что подобный шаг требует деликатного дипломатического подхода, но основная идея уже озвучена.

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Украинская ракета вторглась в воздушное пространство России
Врио губернатора Смирнов: над Медвенским районом Курской области сбили ракету
19 июня 2024, 15:24

Фото: iStock/bpawesome

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Медвенским районом Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО!» — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США рассказали, где будут размещены истребители F-16 для Украины
Помощник Байдена Салливан заявил, что истребители F-16 разместят на Украине
19 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, переданные американской стороной, будут размещены на территории Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.
Салливан отметил, что план заключается в размещении F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, этот пункт особо выделен: цель — помочь Украине получить эти самолеты, которые должны быть размещены на её территории.

Ранее военный эксперт и отставной полковник Виктор Литовкин заявил, что появление американских F-16 на Украине не произойдет в ближайшее время. Он подчеркнул, что для принятия этих самолетов Украине необходимо подготовить аэродромы, которые постоянно подвергаются ударам российских военных, а также обучить персонал. Литовкин отметил, что аэродромы должны быть оборудованы командирскими вышками и радиолокационными станциями.

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ВСУ нанесли удар по подстанции в Запорожской области
19 июня 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Бурчак в Запорожской области. Они нанесли удар по электрической подстанции.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что обстрел села в Михайловском муниципальном округе был зафиксирован около восьми утра. Удар пришёлся по электроподстанции. В результате обстрела повреждения получил трансформатор. Без электроснабжения остались 435 абонентов, добавил Балицкий. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам руководителя областной администрации, на месте работают специалисты оперативных и экстренных служб, ведётся работа по ликвидации последствий обстрела. Специалисты предприятия «Таврия-Энерго» прорабатывают вопрос обеспечения электроснабжения граждан с использованием резервных схем.

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Российские военные вступили в бой с элитной бригадой Нацгвардии Украины под Харьковом
19 июня 2024, 14:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска вступили в бой с элитной Первой президентской бригадой Нацгвардии Украины вблизи Харькова, сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно информации ведомства, в боях участвовали подразделения группировки «Запад». Сражения проходили около населенных пунктов Петропавловка и Синьковка в Харьковской области. Также столкновения произошли в Стельмаховке и Червоной Диброве в Луганской народной республике.

В результате боевых действий Вооруженные силы Украины на этом направлении потеряли самоходную артиллерийскую установку Paladin и американскую гаубицу M777. Кроме того, российские войска уничтожили два украинских полевых склада с боеприпасами.

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США разрешили бить своим оружием по российским военным на границе с Украиной
Салливан: США разрешили бить своим оружием по ВС РФ близ Сумской области
19 июня 2024, 13:53

Фото: iStock/Ruma Aktar

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США считают допустимыми удары американским оружием по военным ВС РФ, которые находятся на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС.
Он пояснил, что разрешение распространяется на все места, где российские военные пересекают границу, пытаясь занять территорию Украины. По его словам, в Вашингтоне «видели пробные заходы» военных ВС РФ на территорию, которая граничит с Сумской областью. Помощник американского президента по национальной безопасности добавил, что это положение будет применено и там.

Кроме того, Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки «разрешают украинским войскам атаковать» с помощью артиллерии, а также других средств российские части, которые отходят на территорию России.

Он добавил, что Украина может «использовать системы ПВО, включая те, что поставляются Америкой». С их помощью ВСУ смогут выводить российские самолеты из строя в небе, «даже если они находятся в воздушном пространстве РФ».

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Джо Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по территории России при помощи западного оружия.

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Группировка ВС России «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
19 июня 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Leestat

Российские войска из группировки «Север» нанесли удар по украинским формированиям в Харьковской области, в районах Волчанска, Старицы и Липцов. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что войска, действующие на этом направлении, смогли улучшить свои позиции на передовой и нанесли значительные потери живой силе и технике ВСУ, включая 36-ю бригаду морской пехоты, 42-ю механизированную, 57-ю мотопехотную и 71-ю пехотную бригады. Бои происходили в окрестностях Волчанска, а также в селах Старица и Липцы.

За прошедшие сутки украинская сторона потеряла до 300 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и британскую гаубицу L-119. Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

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Объявили России войну: названы страны, которые готовы вести войска на Украину
Военэксперт Живов: Польша, Румыния и Франция могут отправить войска на Украину
19 июня 2024, 12:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Посол Эстонии Аннели Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину.
«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле», — сказала она.

Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что причин относиться серьезно к подобным заявлениям нет.

«Они постоянно такие вещи заявляют, уже на протяжении всех последних двух лет. Любой военный контингент, который будет отправлен в зону СВО, означает, что это государство объявляет России войну со всеми вытекающими последствиями. Они постоянно заявляют об этом, но ничего в этом направлении не делают», — сказал эксперт.

По мнению военного блогера, таким образом страны пытаются раскачивать общую ситуацию.

«Ну пытаются раскачивать ситуацию, пытаются разговаривать. Идея такая: если маленькая токсичная страна вроде Эстонии отправит свой контингент на Украину, то вслед за ней потянутся более крупные страны вроде Польши, Румынии или Франции», — объяснил специалист.

Алексей Живов напомнил, как Россия может отреагировать на подобное вмешательство со стороны других государств.

«В случае вмешательства в конфликт других стран Россия будет считать, что они объявили нам войну. Если Эстония отправит войска, то будем считать, что она объявила нам войну. Это проговорено и президентом, и министром иностранных дел, и всеми заинтересованными лицами», — заключил военный эксперт.

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