Военнослужащие по контракту в Москве получат допвыплату в 1,9 миллиона рублей

Фото: istock/blinow61
Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующий указ.
Из документа следует, что на выплату смогут рассчитывать военнослужащие, которые были отобраны на военную службу начиная с 23 июля 2024 года.
Кроме того, все ранее установленные меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату из городского бюджета в размере 50 000 рублей, будут сохранены. Сообщается, что в первый год службы военным будет полагаться свыше 5,2 млн. руб.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве будут построены три дороги согласно концессионным соглашениям. Он уточнил, что будущие трассы облегчат передвижение по Москве для девяти районов столицы, где проживает свыше 1,3 млн человек.
Информационный онлайн-сервис «Помощь участникам СВО» запустили в Московской области в марте текущего года, с начала работы сервисом воспользовались свыше 3,7 тыс. раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Собянин назвал срок открытия верфи для строительства электросудов
Собянин назначил Ефимова новым вице-мэром Москвы по строительству
В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты
Кроме того, все ранее установленные меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату из городского бюджета в размере 50 000 рублей, будут сохранены. Сообщается, что в первый год службы военным будет полагаться свыше 5,2 млн. руб.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве будут построены три дороги согласно концессионным соглашениям. Он уточнил, что будущие трассы облегчат передвижение по Москве для девяти районов столицы, где проживает свыше 1,3 млн человек.
Информационный онлайн-сервис «Помощь участникам СВО» запустили в Московской области в марте текущего года, с начала работы сервисом воспользовались свыше 3,7 тыс. раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Собянин назвал срок открытия верфи для строительства электросудов
Собянин назначил Ефимова новым вице-мэром Москвы по строительству
В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты
Дарья Осипова