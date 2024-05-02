Стало известно, что скоро произойдет в зоне СВО

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Вооруженные силы Украины близки к потере контроля над Часовым Яром. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
«Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени», — сообщил он.
Журналист добавил, что российские военные применили в этом месте тактику двойного удара. Он не сомневается, что в ближайшие дни следует ожидать новых территориальных потерь для Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российская армия активизировала свое движение к стратегически важному городу Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова