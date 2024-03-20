Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы французские военные в стране, чтобы проводить репрессии. С таким мнением выступил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства», — отметил он.Как считает Рогов, зарубежные военнослужащие необходимы для того, чтобы «удерживать режим Зеленского на штыках».
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