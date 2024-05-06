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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что западные страны должны стремиться к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, поскольку военным путем не удалось достичь никаких успехов. Об этом он сообщил в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste.
«Спустя два года после начала конфликт в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать», — отметил он.По его словам, необходимо подойти к решению этого вопроса по-другому. Премьер Саксонии Кречмер заявил, что это возможно только с помощью дипломатии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Белоруссии заявили об открытости к переговорам по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова