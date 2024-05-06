Стало известно, как в Германии призвали разрешить конфликт на Украине

Удар российской планирующей авиационной бомбы ФАБ-1500 в районе Купянска был похож на землетрясение, об этом сообщил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов. Бомба ударила по военному складу. «Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — рассказал Болвинов.