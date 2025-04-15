В Курске в результате атаки дронов ВСУ один человек погиб и 9 пострадали

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Массированная атака дронов ВСУ на Курск привела к гибели одного человека и девяти пострадавшим. Об этом сообщает «Оперштаб Курской области».
«К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также пострадали 9 человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги», — пишут в telegram-канале.
К тому одна из атак была совершена на гараж машин скорой помощи. Там повреждены 11 автомобилей.
Ранее «Радио 1» сообщало о массированной атаке украинских беспилотников на Курск. Дроны били по жилым домам. В одном из них было разрушено несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе. Известно о поврежденных автомобилях.
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