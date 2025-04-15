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В Курске в результате атаки дронов ВСУ один человек погиб и 9 пострадали

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Массированная атака дронов ВСУ на Курск привела к гибели одного человека и девяти пострадавшим. Об этом сообщает «Оперштаб Курской области».
«К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также пострадали 9 человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги», — пишут в telegram-канале.

К тому одна из атак была совершена на гараж машин скорой помощи. Там повреждены 11 автомобилей.

Ранее «Радио 1» сообщало о массированной атаке украинских беспилотников на Курск. Дроны били по жилым домам. В одном из них было разрушено несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе. Известно о поврежденных автомобилях.

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В Курске повреждены минимум 5 автомобилей после атаки дронов ВСУ
15 апреля 2025, 04:05

Фото: iStock/trikolor

В результате атаки украинских беспилотников на Курск были повреждены минимум пять автомобилей. Подсчеты сделаны в редакции «Радио 1», основываясь на данных из местных соцсетей.
Одно из видео последствий было выложено в telegram-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ». Как оказалось, автомобили пострадали в северо-западной части города.



На видео запечатлены четыре пострадавших автомобиля от прилета дрона. Во всех выбиты стекла и повреждены кузовные части. У рядом стоящего дома пострадала облицовка. От удара беспилотника осталась воронка.

Следующим видео делится telegram-канал «Курск №1». На нем горит автомобиль прямо на дороге.



Ранее сообщало о массированной атаке беспилотников на Курск. В результате происшествия пострадало до 10 домов. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе.

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В Курске дроны ВСУ атаковали до 10 жилых домов
15 апреля 2025, 03:06

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали до 10 жилых домов в Курске. Соответствующие подсчеты провела редакция «Радио 1» основываясь на информации от местных жителей.
Местные telegram-каналы публикуют видео прилетов по жилым домам. Беспилотники ударили как по многоэтажкам, так и по частному сектору. Прилеты случились в центральном, северо-западном и железнодорожном районах города. Местные жители рассказали о порядка 50 взрывах в небе над город. На момент 3-х часов ночи, последний взрыв был слышен в 2:50 по московскому времени. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее «Радио 1» рассказывало о прилете украинского беспилотника по многоэтажке, где разрушило несколько квартир. Пожары начали в частном секторе и центром районе города. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

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В Курске пожар в частном секторе после удара дронов ВСУ
15 апреля 2025, 02:50

Фото: iStock/Distortion Media

В Курске пожар в частном секторе после ударов дронов ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Курск №1».
На кадрах в прикрепленном видео видно, как зарево от пожара появилось в нескольких районах частного сектора. Улица, где произошел прилет беспилотника, неизвестна. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

На данный момент атака на город продолжается. Средства ПВО работают по вражеским целям. Известно, что один из беспилотников ударил по многоквартирному дому в районе КЗТЗ. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир.

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#город
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#пво
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#курская область
#беспилотник
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В Курске разрушило несколько квартир после прилета беспилотника
15 апреля 2025, 02:37

Фото: iStock/abadonian

В Курске прилет беспилотника привел к разрушению нескольких квартир в многоэтажке. Видео происшествия публикует «Курск №1».
На кадрах видно, как в многоквартирном доме горит несколько этажей. Разрушило стену здания. Атака на город продолжается. Как сообщили читатели «Радио 1», в небе прозвучало уже свыше 40 взрывов.



Ранее сообщалось о прилете беспилотника по жилому дому в Курске. К тому же известно о примерно 30 взрывах из-за работы ПВО по вражеским БПЛА. ОФициальные источники пока никак не комментировали происшествие.

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На Курск совершена массированная атака украинских беспилотников
В Курске свыше 30 взрывов из-за работы ПВО по дронам ВСУ
15 апреля 2025, 02:23

Фото: iStock/rancho_runner

Жители Курска сообщают о более чем 30 взрывах в небе над городом из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Об этом рассказали «Радио 1» читатели.
Редакции рассказывают, что прозвучало уже свыше 30 взрывов в небе. Также видны вспышке от работы ПВО. Атака на город продолжается до сих пор. О первых взрывах читатели сообщили в районе 01:30 Власти пока никак не комментировали происшествие. В регионе введена опасность атаки БПЛА с 0:01.

На данный момент известно, что один из беспилотников попал по многоэтажке. Там начался пожар. Огонь распространился на два верхних этажа.

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